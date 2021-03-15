裕隆周柏臣辣妻被起底！「11秒激震片」曝光　F奶逆時針繞3圈好兇

▲吳珮瑄小有名氣。（圖／翻攝自吳珮瑄IG）

記者曾筠淇／綜合報導

SBL球星周柏臣昨（14）日宣布，他與交往1年的吳珮瑄在白色情人節這天，已於新店戶政事務所登記結婚。綽號「吳俏妞」的吳珮瑄也被網友起底，發現她其實是職棒富邦悍將鐵粉，2018年意外被轉播捕獲，拍到她穿著低胸衣服「激震」，傲人F罩杯迅速吸引眾人眼球，因而爆紅。

吳俏妞在IG上擁有6萬名粉絲，小有名氣，平時喜歡運動、健身，時常PO照片分享生活，並不吝嗇展露好身材。除此之外，她也時不時會在IG拋出閃光彈，曬出與周柏臣恩愛的照片，令人不得不戴上墨鏡。

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而最令人印象深刻的是，吳俏妞其實是忠實的富邦悍將隊球迷。2018年5月4日在新莊主場對上LAMIGO桃猿的賽事，吳俏妞意外被轉播捕獲，當時她穿著低胸衣服，開心拿著礦泉水又叫又跳，渾圓F奶也隨之搖動，好身材一覽無遺；就連主持人也興奮直呼，「接下來這位美女…哇哇哇哇，控制大螢幕的！扣錢！」11秒「激震」影片也意外在網路上爆紅。

據了解，周柏臣與吳珮瑄交往1年就決定登記結婚，3月14日也是兩人的交往紀念日。周柏臣昨（14）日就在臉書上寫道，「就在週年紀念日的今天發生一件重大的事情，就是我們倆牽著手走進戶政事務所登記結婚了。」吳珮瑄也在IG上分享喜悅，「恭喜自己，換了一個新的身分，從沒想過有這天，接下來...周先生沒有好日子過了！」

▲▼吳俏妞時常在IG上分享生活。（圖／翻攝自吳珮瑄IG）