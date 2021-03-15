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10歲妹賣百香果！遭性侵殺害「屍體泡水裡」　家屬僅獲賠138元

▲▼ 百香果女孩。（圖／翻攝自微博）

▲10歲女孩楊曉燕出門賣百香果卻不幸喪命。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣西的10歲女孩楊曉燕，因家境貧困到隔壁村賣百香果，卻遭時年29歲的村民楊光毅先性侵後殺。死者家屬近日收到執行案件結案通知書，僅獲賠32元（人民幣，下同，約新台幣138元），引發網友撻伐，「這種判決放出來膈應誰呢？？」

綜合陸媒報導，「百香果女孩」的母親12日領到了欽州中院發來的執行案件結案通知書。法院在兇手楊光毅的銀行卡內發現了100多元，將當年死者遇害時被搶的32元歸還。

靈山縣人民法院負責「百香果女孩案」民事賠償的執行法官處透露，關於「百香果女孩案」的民事訴訟部分已暫時結案，由於兇手楊光毅沒有財產可執行民事賠償，受害人家屬可申請司法救助。

實際上，此案爆發後爭議不斷，二審時法院指兇手有自首、協助破案等情節，從死刑改成死緩，引發全國民眾譁然，最高人民法院要求審查。廣西高院再審後撤銷原本二審判決，改判兇手死刑。

▲▼ 百香果女孩。（圖／翻攝自微博）

▲兇手。（圖／翻攝自微博）

回顧案件發生，楊曉燕1歲時喪父，從此與母親相依為命，家裡還有4名兄弟姐妹，僅靠母親微薄的收入維持生計。為了分擔家計，10歲的楊曉燕會出門賣百香果，然而在2018年10月4日當天，賺到32元（約新台幣137元）收入的她在回家時，遇上埋伏的楊光毅，不幸喪命。

據悉，楊光毅先是強行擄走女孩，搶走其賣百香果賺來的收入，接著性侵並殺害，再將屍體泡在水裡。過了2天後，楊光毅在父親的陪同下前往警局自首，案件隨之曝光引起社會嘩然。

如今，受害家屬獲賠32元的消息再度掀起輿論嘩然，登上微博熱搜。網友紛紛表示，「殺傷力很大，侮辱性也很高」、「 如果不是輿論，兇手都不可能死刑，辣雞廣西高院」、 「這種判決放出來膈應誰呢？？」、「 好諷刺！！！還好死刑了，小女孩安息吧，願天堂裏純淨美好，沒有罪惡！！！」。

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