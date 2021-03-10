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馬偕醫院急診室前「右鉤拳」猛灌駐衛警　抓狂男下秒遭4壯漢撲倒

▲▼淡水馬偕醫院駐衛警遭失控的強制送醫病患出拳痛毆。（圖／翻攝自細說淡水）

▲淡水馬偕醫院駐衛警遭失控的強制送醫病患出拳痛毆。（圖／翻攝自細說淡水）

記者陳豐德／新北報導

新北市淡水馬偕醫院急診室前10日下午1時許爆發醫療衝突事件，一名鄭姓男子被強行送往馬偕醫院進行治療時，因為反抗約束先是與駐衛警、保全爆發爭吵，後來失控出拳毆打駐衛警李男，一旁3名保全見狀隨即聯合上前將他壓制；轄區警方獲報旋即到場，以束帶將鄭男手部約束後送進保護室內。

據了解，鄭姓男子（25歲）10日上午10時許在家中跟家人爆發爭吵，情緒相當激動，家屬見狀通報警消將他強制送醫治療，送至馬偕醫院後由於沒有予以強制管束，鄭男突然離開原本的座位，駐衛警見狀上前勸導，不料卻讓情緒原本就已失控的鄭男更加不滿，將李姓駐衛警（42歲）猛力推開後出拳毆打，另3名保全見狀一擁而上將鄭男壓制，導致兩邊身上均有多處紅腫。

淡水分局獲報後立即派員警到場處置，在急診室外看到鄭男被駐衛警壓制在地，員警上前協助用「束帶」將鄭男手部約束，接著送進保護室內，駐衛警及保全討論過後均暫時不提出告訴。

影片曝光後有民眾以為鄭男毆打的是真正的員警，留言批評「攻擊警務人員，這下大條了」、「年輕人火氣大」、「這種出拳的打法很容易被壓制，是警察沒反擊而已」、「那2個保全怎麼不直接搬板凳在旁邊嗑瓜子算了」、「妨礙公務！然後立刻進去馬偕驗傷多告一條傷害！」、「襲警喔，這下慘了，這個大條的」。

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