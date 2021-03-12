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社會 社會焦點 保障人權

簽賭組頭竟是國小家長會長！彰化警掃黑　逮四海幫、天道盟19人　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局日前執行掃黑行動，除查獲四海幫成員率小弟，向被害人索討百萬，另查出簽賭網站業者與天道盟成員互動，其中組頭還是一名國小家長會長。另外，警方也在偵辦一起毒品案時，查獲7893張千元偽鈔，將進一步追查其來源。

彰化縣警察局今公布掃黑行動成果，共計檢肅治平目標1人及手下成員8名到案，幫派成員涉案共7件10人，並查獲毒品案55件、傷害案29件、重利案5件、恐嚇取財案1件、其他案類242件，另查扣特定政黨背心1件、現金新台幣共6萬5000元、千元偽鈔7900張、一級毒品海洛因6.39公克、二級毒品安非他命32.99公克、毒品咖啡包16包（總毛重：81.71公克）、犯案用手機6支、被害人本票及借據等相關證物。

▲▼剷除黑道幫派。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化警剷除黑道幫派。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

掃黑專案期間，彰化縣北斗分局則於3月10日檢肅拘提治平目標四海幫海雲堂成員謝嫌及成員共9人到案，由於以謝嫌為首的不法犯罪集團，率領旗下小弟，以「不爽被害人到處放風聲要拚輸贏」為藉口，要求被害人支付2萬元和解，還至被害人家裡施以暴力、恐嚇取財，後續又以收取保護費為由，陸續向被害人索取上百萬元之現金，分局獲報後立即組成專案小組，在長期達半年蒐證之下，結合多單位，兵分11路於本縣北斗鎮、埤頭鄉、田尾鄉、大城鄉等處執行搜索及拘捕，將謝嫌等人帶回到案，並查扣此幫派加入特定政黨之背心等相關證物；謝嫌亦遭檢方聲押，全案將依違反組織犯罪條例、恐嚇取財等罪移送彰化地檢署偵辦，警方也將持續清查犯嫌有無利用特定政黨身分從事不法犯行。

▲▼剷除黑道幫派。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼剷除黑道幫派。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣北斗分局亦查獲幫派成員涉案共有7件10人，其中日前破獲以李嫌為首的天道盟不倒二林分會犯罪集團，在專案小組針對該集團犯罪事項持續蒐證之下，發現該集團陳姓副會長等人有經營網路賭博之情事，於3月10日發動搜索再查獲營賭詹姓組頭等4人。據悉，詹姓組頭還是一名國小家長會長，檢方訊後裁定10萬元交保。

此外，彰化縣警察局在專案期間，不止掃蕩幫派成員犯罪，亦針對其他案件發動查緝，於偵辦一起毒品案件執行搜索時，另案查獲千元偽鈔共7893張，目前將持續追查偽鈔來源及流向。

▲▼剷除黑道幫派。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於掃黑專案開始前，彰化縣警察局亦擴大臨檢勤務，其中臨檢搜索處所合計共217處，動員警力836人次，並查獲毒品案55件、傷害案29件、重利案5件、恐嚇取財案1件、其他案類242件，另查扣特定政黨背心1件、現金新台幣共6萬5000元、千元偽鈔7900張、一級毒品海洛因6.39公克、二級毒品安非他命32.99公克、毒品咖啡包16包（總毛重：81.71公克）、犯案用手機6支、被害人本票及借據等相關證物。

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