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請6天假被扣1.1萬元！她拿到薪資單秒傻眼　老闆：外面都這樣算

▲▼錢包、沒錢、窮、月光族示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲現行基本工資為月薪新臺幣24000元（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

雇主與員工之間，有時候相互體諒是相當重要的事！一名網友在Dcard發文透露，因為2月需要到醫院照顧生病的家人所以請假了6天，沒想到這個月拿到薪資單的時候，原本2萬5千元的薪水竟然只剩1萬4千元，一問之下竟然還得到老闆「外面的公司行號都是這樣算，不信可以去查」的回覆，令她相當無奈。

原PO以「是我吃像太難看嗎」為題發文指出，他從2月23就開始請假到28號，一共6天，收到薪資單的時候卻發現，原本應領2萬5千元的薪水實際卻只有1萬4千元。只見老闆記下算薪水的方式為「底薪除以30天算出1天日薪，乘上實際上班天數15天，再加上績效獎金1800元」，最終才得到14,295元這個數字。

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原PO接著表示，抱著試試的想法去向實際管理財務的老闆娘反應，希望可以用工讀生的計薪方式算這個月的薪水，這樣一來可以多領5000元，沒想到卻被老闆娘認為是想佔便宜，最終雙方協議下才多給原PO 3千元薪水。

雖然最後多拿到了3000元，但原PO感覺好像什麼事情都被老闆鼻子拉著走，甚至原本還只想給2000元，是老闆認為2000不好看才多給1000，讓他直呼「不要因為我這個月不做了，態度就對我這樣吧」。

文章在PO出後短短一天內引起熱議，就有網友留言認為，「趕快找下一家了 找到就趕快離職，這種公司沒有待的必要，他們不把你當人看」、「請檢舉，不要姑息養奸」、「公司犯法你還姑息，爛公司就要教訓它」、「打電話給勞工局吧！」、「吃相太難看的是你老闆」、「不合理，但2月請6天假 扣掉年假等同一個月幾乎沒上班了」。

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