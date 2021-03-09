台東微型傷害團體保險理賠　家屬喪葬節餘將轉贈功德會

▲台東縣長饒慶鈴慰問家屬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

228連假期間台東杉原灣發生1件台東縣民溺水身故意外不幸的事件，台東縣長饒慶鈴在第一時間即向家屬表達關心慰問，並責成社會處協助辦理後續事宜，經查李生是縣內第1批微型團體傷害保險對象，保險公司於5日內先行協助完成理賠金賠付。饒慶鈴9日特別親自將這筆理賠金30萬元支票送交李媽媽手上，家屬也向表達在扣除喪葬相關費用後，會將節餘轉贈功德會，希望能遺愛人間。

饒慶鈴在社會處長陳淑蘭及保險公司人員陪同下，前往市立殯儀館慰問家屬，希望能夠節哀，並致贈微型傷害團體保險理賠金。李媽媽代表家屬感謝縣府近日來的協助，經過家屬的研商，他們會在一切後事處理完成後，將所有的結餘款額捐出，回饋回饋社會，也讓更多人獲得照顧。

▲台東縣長饒慶鈴及縣府人員慰問家屬。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴表示，台東縣去年11月起與保險公司合作開辦微型保險，主動為縣內15歲至65歲(身障者至70歲)之低收、中低收入及身心障礙者 (障礙等級輕、中度，且符合微型保險承保條件)納保，至110年第1季止共計有10,519位弱勢縣民納入保障，萬一發生意外事故享有保險金額新台幣30萬元整理賠，讓弱勢民眾生活有保障更安全。

此案於接獲通報的第一時間，立即派員聯絡中國人壽，並關懷慰問家屬。同時，三方一同積極協助案家申辦理賠事宜，以最有效率的方式完成理賠程序，期能協助案家順利完成後事。



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