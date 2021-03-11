偏心媽昔嗆兒：房子登記老婆名下「就是不孝」　遭棄養急求投靠

▲當初偏心的婆婆，生病了才找當初要「斷絕關係」的兒子，讓媳婦超不爽。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

一名偏心的媽媽出錢給老大跟老三買房，老二自己買房子登記在老婆名下，就被她痛罵「不孝」，甚至還因此斷絕關係。豈料媽媽後來遭到另外兩個兒子棄養，竟然跑來找老二請求投靠，讓二媳婦感到相當不爽。

二媳婦在匿名粉絲專頁「靠北婆婆2.0」發文表示，當初買房的時候只因先生堅持想用她的名字登記，婆婆就不斷要求公公打電話威脅，「如果登記老婆的名字就是不孝順」，還要因此斷絕關係，但是房子的頭期款跟貸款，都是她跟先生共同分擔的，婆家完全沒有出到任何一分一毫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二媳婦說，直到近日公公過世， 婆婆因為身體不舒服，希望有一個舒適跟有電梯的房子，所以入住到他們家中，她先生也很孝順, 完全沒有第二句話把媽媽接來家中照顧。

二媳婦也說，先生對她很好, 所以完全尊重先生的作法，也認為孝順是做人應該的基本，但是當初婆婆幫忙付頭期款的老大跟老三卻不聞不問。

▲媳婦認為，婆婆生病了才求投靠「好意思嗎？」（圖／取自免費圖庫pixabay）

二媳婦強調，「如果沒有當初我跟先生堅持要買下這個房子，您現在住哪呢？婆婆幫忙買房子的兩個兒子不照顧，現在卻來依靠當初說如果登記媳婦名下就是不孝順，完全靠自己能力負擔的二兒子，您好意思嗎？」

網友對此回應表示，「這篇唸給婆婆聽。每天唸到妳消氣為止」、「知道病了需要麻煩人，一定要找最不疼的孩子，怎會捨得找最疼的照顧！」、「就說了最不得疼的，好處絕對沒你們的份，一堆破事就找上門」、「說好了斷絕關係，所以你家是開養護中心的嗎？還是那位老太太有失憶症」、「她不會不好意思啊！她住的是兒子的房子，你是外人，就是自私老人，只看利益」。

►年銷量超過420萬瓶，特價488