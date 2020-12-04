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媽剛過世！婆婆問「我兒子能分多少遺產」！她心寒：終身不原諒

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▲▼補身湯,婆媳（圖／取自Pakutaso）

▲女網友細數自己嫁到夫家後的淒慘遭遇。（示意圖／取自Pakutaso）

實習記者高琳景／綜合報導

婆媳相處之道，是許多女生所要面對的難題之一，倘若另一半又不相挺，恐怕會讓人更加心寒。一名女網友即表示，在自己媽媽死後一個月，婆婆竟當面問她「可以分多少給她的兒子（也就是女網友的老公）」，讓她氣得直言「我終身都不可能原諒她」。

一名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」匿名投稿表示，剛生完小孩後，考量到婆婆手腳不便，加上小姑也懷孕表明要回家讓婆婆幫坐月子，才會決定住月子中心，但自從這件事後，婆婆不斷用言語嘲諷，認為自己女兒都沒有這樣做，但其實住月子中心的錢，一半是自己媽媽出的，丈夫出一半，沒想到這件事情已過6年，婆婆還是會時不時的拿出來說。

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▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO生完小孩到坐月子中心，被婆婆數落了6年。（圖／取自免費圖庫pixabay）

然而婆婆除了時不時拿這件事出來數落她外，婆婆還不斷和她的女兒、三姑六婆嚼舌根，說原PO不讓丈夫回去鄉下去看她，也不滿老公每個月拿1萬塊的孝親費回家，讓原PO認為「腳長在她兒子身上，我都無言了…」，甚至直呼「1萬塊至於嗎？菇類（大、小姑）一開口20萬的都借了，我會在意那1萬塊？」

最讓原PO心寒的是，最近鬧到她心身俱疲的直接拿出離婚證書，想讓婆婆跟大、小姑不要再鬧了，沒想到丈夫不挺她，反而覺得原PO憑什麼威脅自己的媽媽，甚至認為「一個媳婦本來就該被講」，最後搞到媒人婆說她很爛，是全村最爛的媳婦，會帶衰他們家。

▲夫妻爭吵,婆媳問題,軟爛老公,兩性,感情,婚姻。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲婆媳問題已經難解，若再遇到「豬隊友」真的讓人很心寒。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

面對這些話原PO指出，對於婆家她付出的其實不少，否則不會「給他兒子出錢買房子、買傢俱，也不會沒事帶婆婆去百貨公司買4件就2萬多塊的衣服、6千多塊的內衣，甚至婆婆白內障時，還幫她配了2付8千多塊的眼鏡。」她婆婆甚至到原PO家買東西時不付錢，説「為什跟媳婦家裡買東西還要付錢？」是哥哥後來打電話詢問時才知道。

種種因素讓原PO直呼「我真的累了」，有好幾次想去找過世的媽媽，但害怕兒子以後會跟豬隊友一樣「沒擔當、愛找藉口」，不願兒子變成這樣的人，心寒認為「有時候笑自己選的這什麼東西，女人真的不要傻，在老公喊沒錢的時候拿出錢來，像我落到現在這種下場，帶著孩子走，是我的願望。」

▲▼紅衣小女孩，女孩，小孩，紅衣，幼童。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原PO心寒地想帶著小孩離開夫家。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

貼文一出，不少網友一面倒認為「離開才是對的選擇」、「離婚吧！一大堆問題」、「放生吧，這種人不值得」、「有時為了家庭和樂而忍耐，並不會變得更好」、「離婚真的沒什麼，帶著孩子離開才有心的人生！」、「這種老公不要也罷，媳婦就不是人嗎？也是別人家女兒，憑什麼要留在那裡給他們糟蹋」。

#靠北婆婆1288 我的婆婆是來自屏東的鄉下，她在我媽媽過世一個月後當我的面討論我媽死後，留下什麼，可以分到她的兒子（也就是我老公），這件事我終身都不可能原諒。 打從我生完孩子在月子中心休養，婆婆言語嘲諷，憑什麼住這麼貴，她自己的女兒都沒...

靠北婆婆2.0 發佈於 2020年12月1日 星期二
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