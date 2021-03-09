違規廣告扯瘦身豐胸　新北公布累犯名單開罰4077萬

記者羅婉庭／新北報導

新北市衛生局針對轄內食品、化粧品及藥物違規廣告，109年共開罰945件計4077萬2,000元，皆以宣稱醫療效能及誇大不實最大宗。此外，疫情造成宅經濟大夯，電視違規廣告案件比例超過一半，首度超越網路案件。其中，食品及化粧品分別以瘦身豐胸類及淨斑除皺類等違規宣稱佔最大宗，更有不少被累計開罰的業者，罰金也高達570萬。

衛生局表示，在開罰名單中，僅具食品成分卻誆稱「全盲女視力恢復」、「清血止瀉抗腫瘤」、「預防肺炎、吞噬入侵病毒」等荒唐療效；只有化粧功能竟妄稱「增加髮量350%」、「豐唇去皺」、「膠原蛋白及玻尿酸增生」，都難逃法網。

衛生局副局長許朝程表示，去年食品類廣告開罰最多，有670件計裁罰2778萬2000元，又以電視廣告宣稱醫療效能裁罰1578萬元，佔整體裁罰金額近4成最多；食品及化粧品分別以瘦身豐胸類及淨斑除皺類等違規宣稱佔最大宗，前3名的產品就有564件；藥物則是因未申請廣告核定、廣告主不具藥商資格或不熟悉產品涉及中藥成分，誤認為食品於網路購物平台販售及廣告而遭裁罰，金額占整體比例約15%。





▲新北市衛生局查獲違規廣告及開罰情形。（圖／衛生局提供，下同）

其中，食品宣稱醫療效能以誠漢公司被祭出最高罰鍰累計570萬8,000元，其單項「宮廷秘方仙楂烏梅降火祛濕茶」產品，誆稱「清血止瀉、預防靜脈栓塞、鎮痛抗腫瘤」累計開罰150萬；其次守喜公司共被裁罰440萬，其「台塑生醫益生菌健康舒暢專案」宣稱「預防肺炎、大腸癌、痔瘡、排除體內毒素200%、吞噬並防止病毒入侵225%」被罰96萬。

富家利公司共被裁罰387萬2,000元，其「愛適新13專利BCB配方晶亮有神組」妄言「近全盲女視力恢復、視神經再生350%、視網膜修復375%、降低視網膜病變420%」也被累計開罰204萬。

化粧品違規廣告累計罰款首位是明洞公司，共96萬；德喜公司50萬居次，第3是芳香小舖公司36萬。全年罰得最多前2名產品也是德喜的「日本髮之泉育毛權威毛髮濃粹精華」及「義大利Fillerina無針玻尿酸去皺神器」宣稱「復活毛母細胞增加髮量350%、增生黑色素幹細胞分泌提升290%」及「7天除皺、30天整臉拉提」，第3名則是王俐淳（即以肌之名工作室）的「裸光緊緻面膜」，違規內容為「縮小毛孔、鎮定退紅、改善痘痘、抗氧化」宣稱虛偽誇大。

許朝程強調，衛生局會積極監控並依法嚴懲違規業者，商家販售前務必先了解廣告相關法規，對於產品含冬蟲夏草、天麻等中藥材成分，應提高警覺是否應以中藥規範，以免誤認為食品而刊登販售。在此提醒民眾，凡廣告太過誇大千萬勿輕信，對於號稱「潤肺、活血」等涉及中藥材效能的產品，應慎選來源。