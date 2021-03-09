浪貓遭輾躺斑馬線痛苦掙扎　三重3警擋道護送醫...貓迷忍淚讚暖舉

▲三重3警擋住車道，防止浪貓再被撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區警分局三重派出所3名警員在執行巡邏勤務時，發現一隻流浪貓被車輾過，躺在馬路上奄奄一息，立刻將巡邏機車橫放路中，防止浪貓受到二度傷害，隨後將牠抱起放入路邊廢棄的保麗龍盒內送醫，但最終仍傷重不治，整個過程被民眾拍下，貼到臉書《貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club》，網友大讚「感謝3位警察愛心救援」。

▼三重警員將貓送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

7日下午3時許，有民眾在新北市三重區正義北路與長壽西街口，目睹一隻流浪貓遭車撞及輾過，痛苦地在地上掙扎扭動，趕緊跑過去查看，剛好3名三重派出所警員黃舒靖、劉威德、吳忠澤，巡邏經過，看到後立刻將巡邏機車橫放路中，防止浪貓在被輾過二度傷害。

警員黃舒靖查看浪貓頭部有出血，身體完全不動，奄奄一息，當下看到路旁有廢棄的保麗龍盒，隨即拿起將受傷的浪貓放進盒內，再將牠送往動物醫院急救，但最終無法挽回這個小生命，警員強忍不捨，通知相關單位處理浪貓後事。

▼三重3警將貓送醫暖舉被貼到臉書，4千多位粉絲按讚 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警員暖心舉動被民眾拍下，貼到臉書社團《貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club》，立刻引起網友關注，除了讚許警員的善舉外，也不捨浪貓小生命的猝逝，「祂已經不痛了…警察跟動物醫院已盡力急救，仍然無法救回，但還是感謝三重派出所員警」，「感謝3位警察愛心救援」，「謝謝幫忙喵喵的警察」。

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