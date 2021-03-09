一陣大雨土石崩落基地掏空　「新竹美之城社區」急疏散近百人

▲連日大雨不停，造成新竹市美之城社區下方土石坍塌，住戶擔心地基被掏空，緊急尋求市府單位協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

連日大雨不停，新竹市香山區美之城社區下方大片土石崩落，造成社區內近百民住戶擔心地基遭掏空而尋求協助；新竹市消防局接獲通報後立即前往疏散人群，竹市府也協助住戶進行安置，也要求施工建商立即回填土方，所幸土石坍塌意外沒有釀成人員傷亡，至於是否為工程施作疏失，還待釐清中。

新竹市消防局表示，8日清晨5時許接獲通報，稱在新竹市香山區美之城社區下方邊坡發生坍塌情形；新竹市消防局立即成立緊急應變小組，新竹市政府也召集相關單位人員進駐現場。經詳查後，總共疏散住戶98人，其中有84人安置在附近旅館，另14位居民暫住親友家，目前得知並無人員受困及受傷。

據了解，美之城社區時常淹水，後山駁坎早在15年前就曾經有被洪水淘空的狀況，當時有14戶房屋，因豪雨沖刷有地基下陷情況，房屋也往後傾斜，不少住戶緊急搬到親友家住。市府也因此發包整治，全力補救；然而8日凌晨再度坍塌，卻是人為因素成分居多。

竹市府調查後發現，整起意外發生原因，疑似下方工地建商施作臨時擋土牆，受連日大雨影響，而造成邊坡崩塌；市府也邀集土木技師、建築師公會鑑定損害情形，並要求施工建商立即回填土方，沿邊坡緊急施作鋼軌樁，加強邊坡穩定；預計12日前完成。

市府強調，如為施工不慎，將依《建築法》第89條裁罰起造人、承造人、監造人各3萬元；另以《水土保持法》第23、33條裁罰6至30萬元。

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