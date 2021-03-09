　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一陣大雨土石崩落基地掏空　「新竹美之城社區」急疏散近百人

▲連日大雨不停，造成新竹市美之城社區下方土石坍塌，住戶擔心地基被掏空，緊急尋求市府單位協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲連日大雨不停，造成新竹市美之城社區下方土石坍塌，住戶擔心地基被掏空，緊急尋求市府單位協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

連日大雨不停，新竹市香山區美之城社區下方大片土石崩落，造成社區內近百民住戶擔心地基遭掏空而尋求協助；新竹市消防局接獲通報後立即前往疏散人群，竹市府也協助住戶進行安置，也要求施工建商立即回填土方，所幸土石坍塌意外沒有釀成人員傷亡，至於是否為工程施作疏失，還待釐清中。

新竹市消防局表示，8日清晨5時許接獲通報，稱在新竹市香山區美之城社區下方邊坡發生坍塌情形；新竹市消防局立即成立緊急應變小組，新竹市政府也召集相關單位人員進駐現場。經詳查後，總共疏散住戶98人，其中有84人安置在附近旅館，另14位居民暫住親友家，目前得知並無人員受困及受傷。

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，美之城社區時常淹水，後山駁坎早在15年前就曾經有被洪水淘空的狀況，當時有14戶房屋，因豪雨沖刷有地基下陷情況，房屋也往後傾斜，不少住戶緊急搬到親友家住。市府也因此發包整治，全力補救；然而8日凌晨再度坍塌，卻是人為因素成分居多。

竹市府調查後發現，整起意外發生原因，疑似下方工地建商施作臨時擋土牆，受連日大雨影響，而造成邊坡崩塌；市府也邀集土木技師、建築師公會鑑定損害情形，並要求施工建商立即回填土方，沿邊坡緊急施作鋼軌樁，加強邊坡穩定；預計12日前完成。

市府強調，如為施工不慎，將依《建築法》第89條裁罰起造人、承造人、監造人各3萬元；另以《水土保持法》第23、33條裁罰6至30萬元。

Her今天推出「SK-II青春露230ml＋全效活膚潔面乳120g」，超級組合原價8460元，特價4788元。

►長草了！鯉魚潭「庫底草原」重現　水位創新低衝擊大台中用水


 

ET快訊
王定宇風流史被挖出！交往女記者卻娶女助理　結婚不宴客原因曝
黑心米餅慘了！重罰180萬元停工　移送地檢署偵辦
大貨車右轉輾斃台中單車女！　駕駛：沒看到她
告白趁現在！　LINE輸入「2組字」愛心噴發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄嬤半路攔警急報案：女兒和孫子遭綁！警送返家真相曝光

快訊／向前妻討房不成狠開10槍殺2人！高雄賭夫涉5重罪遭聲押

夜市燒烤攤徵工讀「以顏值計薪」！老闆觸法G了　最重可罰150萬

單身男802萬贈弟「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢！姊妹作證告贏

孕婦半夜與夫吵架離家　「我在文大後山」友人怕出事急報警

女作家在法國PO文「深坑路人寥寥」　網友指造假挨告不起訴

登老公臉書驚見「床上極樂照」！還爽喊：抱抱是做愛啊～正宮崩潰

不爽前男友欠債！她臉書開副本亂噴「一男劈四女」：連人妻都搞

一陣大雨土石崩落基地掏空　「新竹美之城社區」急疏散近百人

遭右轉大貨車輾過！霧峰單車婦「肚破腸流」喪命　駕駛：沒看到她

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

2男遭槍殺枉死...兒女赴現場招魂 「連擲5次無筊」法師問一事才聖筊

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

高雄嬤半路攔警急報案：女兒和孫子遭綁！警送返家真相曝光

快訊／向前妻討房不成狠開10槍殺2人！高雄賭夫涉5重罪遭聲押

夜市燒烤攤徵工讀「以顏值計薪」！老闆觸法G了　最重可罰150萬

單身男802萬贈弟「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢！姊妹作證告贏

孕婦半夜與夫吵架離家　「我在文大後山」友人怕出事急報警

女作家在法國PO文「深坑路人寥寥」　網友指造假挨告不起訴

登老公臉書驚見「床上極樂照」！還爽喊：抱抱是做愛啊～正宮崩潰

不爽前男友欠債！她臉書開副本亂噴「一男劈四女」：連人妻都搞

一陣大雨土石崩落基地掏空　「新竹美之城社區」急疏散近百人

遭右轉大貨車輾過！霧峰單車婦「肚破腸流」喪命　駕駛：沒看到她

透天軌道宅完工2年！剩一戶「距鐵軌10m」她超猶豫　住戶曝心得

張進德、江少慶養生泡茶　郭俊麟期待共組輪值

玉米筍外送1根10元！妹子怒「比我姆指還小」　網挺老闆：本來就貴

新口味！日香「肉桂葡萄生吐司」新登場　夾酒香葡萄乾每日限量賣

孩子們的慢食節　4月3日關山親水公園登場！

充電時間跟加油一樣快！福斯全新「斜背房車Trinity」2026年亮相

水喝光阿母沒來補　大隻萌獸叼向前「不爽摔碗」怒逼視：很渴欸！

有4大上妝習慣小心越來越醜　全臉點滿粉底再拍開就是錯誤技巧

高雄嬤半路攔警急報案：女兒和孫子遭綁！警送返家真相曝光

快訊／向前妻討房不成狠開10槍殺2人！高雄賭夫涉5重罪遭聲押

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

社會熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

快訊／駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

快訊／才剛喝過奶…1月大女嬰嘴角溢奶失去呼吸心跳

快訊／新北亞東醫院火警！警消到場疏散中

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

照服員姊妹「偷來34次榨乾」老榮民！他看帳戶崩潰

交往1個月…13歲小女友寫巷內性愛日記！19歲男友慘了

高雄駁二大火燒到剩骨架　住戶直播倉庫瞬間塌陷

玩手遊被譏怒毀好友容　自己意外踢斷右腳

更多熱門

相關新聞

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

一名女網友分享一名擔任技術員的同事，月收4、5萬元，工作6年就在新竹市買房買車，「奉勸各位不會投資就好好存錢，還是有機會在30歲前不靠父母買房買車的。」但有不少人認為，這應該不太可能，也讓原PO補充回應大家的疑問。

5景點曝光！竹市南區新玩法　賞櫻、吃吐司、拜觀音

5景點曝光！竹市南區新玩法　賞櫻、吃吐司、拜觀音

林智堅公開春遊三路線　賞櫻首選地點曝

林智堅公開春遊三路線　賞櫻首選地點曝

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

護國市鄰桃大消毒！新竹匡列隔離12人

新竹市宣布暫停學校課輔活動、長照與共餐據點

新竹市宣布暫停學校課輔活動、長照與共餐據點

關鍵字：

新竹市美之城社區基地掏空

讀者迴響

熱門新聞

劉寶傑譙侯佩岑母女：妳臉不要別人還要

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

打死眼鏡蛇　基隆男遭判刑

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

日媒爆「福原愛再也不回台灣」！

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／韓演員李知恩陳屍家中！享年50歲

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

即／駁二特區本東倉庫慘狀曝...不排除縱火！

更多

最夯影音

更多
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面