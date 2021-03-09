盛唐鉛中毒5歲女童慘況曝！大小便全靠灌腸、導尿　母悲痛淚控

▲盛唐鉛中毒最年輕5歲女童露面，母親泣訴，女兒承受一輩子後遺症。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市盛唐中醫摻入重中屬毒害人數難以預料，有人因面子問題不願出面，目前只有40人勇於指控，台中地方法院11日將召開審理庭，受害最年輕的5歲賴姓女童9日在母親、台中市議員張彥彤陪同下出面，賴母悲痛的說，女兒無法大小便，都得靠灌腸、導尿，有時還會出現癲癇，晚上哭鬧，更慘的是，鉛中毒不知何時才會完全排除體外，後遺症跟著她一輩子。

▲台中市議員張彥彤（左至右）、黃健豪、羅廷瑋出席記者會。

訴說過程數度泣不成聲的賴母說，當初為了幫女兒調養身體帶去盛唐，由於很難掛號，每次去都覺得卑微，藥都很認真吃，有些異狀也不敢反應，直到看了媒體報導，接到衛生局通知，才知事態嚴重。

如今女兒神經系統嚴重受損，不但大便要灌腸，小便要導尿，自行無法翻身，長時間不是大人抱著，就是躺著，經常躁動，有時還會有癲癇，目前只知損及神經和泌尿系統，不知還有其它器官受害，全家人都看不到女兒的未來，她呼籲呂志霖出來面對所有受害者，不要只會透過律師放話。

另名受害的陳小姐表示，去年7月底突然接到盛唐中醫通知，中藥過期要換藥，診所人員會把新藥包放在住家管理室，叫她下樓更換，她當時不疑有他的配合，直到看到媒體才驚覺原來換藥是要換掉含有鉛的藥包，企圖滅證，她現在不但尿不出來，還會便秘，非常痛苦。

另名受害者、前國民黨台中市黨部主委陳明振伉儷也出席，陳表示，很多受害者礙於面子不敢出面，自行承受痛苦，以前的鉛中毒是職業傷害，例如油漆工人，如今卻是直接就吃下肚，這起全台首例，連毒物醫師也不知如何有效解毒？更可惡的是，意然有律師向有意和解的被害者說，喝牛奶就可以解毒。

陳的妻子也說，很多受害者外表看起來好好的，其實承受非常大痛苦，她幾乎每天都上醫院，今天掛消化科，明天掛神經科，後天掛骨科，下半輩子可能就這樣被困在醫院裡。

張彥彤表示，如果檢察官僅以過失傷害罪嫌呂志霖，這對僅5歲的賴小妹妹公平嗎？她一輩子都得承受非常多後遺症的痛苦，呂不但不配合調查，還企圖煙滅證據，他要求呂志霖不要只會出來哭就沒事，也不要推給藥商，辯稱自己不知是禁藥，很多人連醫藥費都快付不出來，他拜託法官能從重量刑。

出席的台中市議員黃健豪說，如果連一個市議員都會被呂志霖透過政商名流大老施壓，那一般民眾要如何抵抗這樣的壓力？這件事情如果不是張彥彤的堅持，恐怕早已不了了之，正義可能根本沒機會得到伸張。

市議員羅廷瑋說，今天是因為毒到了張彥彤，才能引起媒體與社會大眾的關注，希望大家一同支持，當受害者的後盾。

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