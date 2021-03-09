萬華迷魂女盜「一直被逮一直搶」　前案上訴中又遭判刑

▲黃婦以下藥迷昏的手法，在北市萬華陸續洗劫數名男子，北院依強盜罪判刑。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

在北市萬華犯下多起迷魂強盜案的黃姓女子，先前才因下藥洗劫老翁判刑8年，不料案件仍在上訴中，又因2020年間犯下的3起搶案，於日前遭起訴，而她在2019年間，以同樣下藥的手法，搶走一名男子及越南籍民眾共1萬8千元，北院9日依兩件強盜罪，判6年4月徒刑，可上訴。

黃姓女子因患躁鬱症，平日在醫院尋處方取得多種安眠藥，2019年7月間，她在萬華向王姓男子搭訕性交易，卻趁對方在飯店上廁所時，將藥摻入啤酒，待王男喝下昏睡後，隨即拿走包內的1萬5千元現金離開；王男睡醒後驚覺受害，委請飯店櫃台報案。

黃女另於2019年8月間，在超商搭訕越南籍阮姓男子，邀對方一起到大稻埕碼頭喝酒，過程中又以類似手法，洗劫3千元得逞。

黃女於審理中辯稱，拿王姓老翁1萬5千元，是為了要去幫他找小姐，至於阮男的3千元，則是對方主動給的，強調她一個60多歲的婦人，怎麼有搶劫大男人的能力。

王男表示，他酒量不錯，但與黃女案發當天，昏迷的狀況與以前酒醉完全不同，不僅非常不舒服、像是要虛脫，後來還在路邊吐；阮男回憶，當時在碼頭邊喝了酒就昏睡、全身無力，包內的3千元也被黃女拿走。

法院審酌2名告訴人的控訴，再加上黃女也坦承對2人下藥，依2人於案發前的提款紀錄，認定黃女不法所得共1萬8千元，依法判刑。

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