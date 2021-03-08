畚斗上一排鋸齒有何用途？網揭「超廢功能」：中看不中用

▲畚斗上方有一排鋸齒狀設計，讓原PO不解背後有何用途。（圖／翻攝自臉書／爆系知識家）

實習記者高琳景／綜合報導

「掃把＋畚斗」是打掃時的基本配備，不過有眼尖網友發現，畚斗上有一排整齊的鋸齒狀，讓他不解有何功用？沒想到有內行人不留情面的吐槽，直言這功能「中看不中用」、「拿來刮腳底板還比較好用！」

一名網友在臉書社團《爆系知識家》PO出一張家中的畚斗照片，問道「有沒有人知道這個鋸齒狀的功用及使用方法？」從照片中可見，灰色畚斗上僅在右方有一排鋸齒狀，整齊排列的設計讓原Po不解，這到底有何功用？

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▲不少網友解答，鋸齒狀設計可刮除卡在掃把上的灰塵和小屑屑。（圖／翻攝自臉書／爆系知識家）

貼文一出立刻引發熱議，不少網友解答「當掃把有勾到毛屑類的東西，可以用這個東西梳理」、「刷掃把毛用的，有時卡到太多頭髮什麼的，可以刮除」、「掃把除毛髮功能」、「畚斗上的鋸齒狀設計，可刮除卡在掃把上的灰塵、小屑屑」。

不過有網友笑稱「刷鞋底的嗎？」、「刮腳底板很好用」、「抓癢，不求人」、「請問這什麼牌子的？以後不會買！歧視左撇子」。同時也有網友吐槽認為「個人覺得是無用設計」、「真的沒什麼效能，只能刮個意思意思」、「我都用手抓」、「效果不強，我是都用超商那種塑膠叉子，輕鬆把頭髮都清下來」。