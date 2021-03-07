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社會 社會焦點 保障人權

拍照尺度過大涉猥褻　辣模小丁與攝影師男友獲判無罪

▲小丁因為寫真照尺度過大外流涉猥褻被判罪。（圖／辣模小丁授權提供）

▲小丁因為寫真照尺度過大外流涉猥褻被判罪。（圖／辣模小丁授權提供）

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

辣模小丁是程姓攝影師男友的專屬模特兒，交往近5年來網頁盡是小丁的寫真藝術美照，自2018年2人在募資平台建立創作人專頁，將拍攝作品供全球網友訂閱，其中有寫真圖遭到有心人士外流並檢舉「販售猥褻影像」而吃上官司，彰化地院及台中高分院審理後，2人均判決無罪定讞。

台中高分院認為該案既非硬蕊，被告2 人又在上開網路設有警告標語，點選已滿18歲後，才會進入網路頁面，一般人應可輕易判斷，網頁內容並不適合未滿18歲之人觀覽，有意願者，才會點入，即便進入網頁後，還要支付100 美元，才會收到「無修正寫真圖包」，並非進入網頁後，就可以直接觀覽。

▲小丁因為寫真照尺度過大外流涉猥褻被判罪。（圖／辣模小丁授權提供）

其次，本案亦採取「實名制」，經過認證後，被告2 人才會寄送「無修正寫真圖包」的連結，可以有效掌控訂閱者，避免外流。可見被告2 人於本案已經採取「適當之安全隔絕措施」，自與刑法第235條第1項之構成要件不合。

▲小丁因為寫真照尺度過大外流涉猥褻被判罪。（圖／辣模小丁授權提供）

《ETtoday新聞雲》記者實地查訪，2人低調均不願曝光，並感謝司法正義，讓這起纏訟2年的案件終於塵埃落定；小丁目前除了臉書、IG以外，付費平台設有身分認證關卡，一般人還得附滿18歲證明文件，若沒付100美元費用也進不去，更在專頁清楚地寫下圖片有專利權，請勿自行轉載等字，但仍無法防止圖片外流。

當年小丁與男友深入追查真相下，質疑是有1組88人境外人士聯手將寫真圖片外流到其他平台，當時也報警，無奈該網站被盜用，但等到將這群人封鎖，為時已晚寫真美圖全外流被檢舉「猥褻影像」，所幸判決結果，無罪定讞。

▲小丁因為寫真照尺度過大外流涉猥褻被判罪。（圖／辣模小丁授權提供）

而2人認為拍寫真美照，就像看寫真書一樣，也是需要消費者付費，只是透過網路方式傳送，其實扣除平台費用及稅金，錢真正拿到手幾乎打平，外人認為寫真錢很好賺，絕對不是這麼一回事，如今小丁也有外接coser工作、而程姓男友也另外有事業，2人只希望未來能平淡過日子，至於付費的18禁平台是否要關頁，仍在商榷中。

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