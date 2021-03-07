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一碗麵13元！拉麵哥竄升「百萬網紅」4萬人圍觀　他卻收攤：太累了

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東一名「拉麵哥」因15年來，堅持一碗麵只賣3元（人民幣，下同，約新台幣13元）不漲價而走紅，抖音平台上其拉拉麵的影片播放量更是突破1億。然而人紅是非多，他一天至少被4萬名粉絲包圍，還有山寨版打著他的名氣招搖撞騙。

▲▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報、澎湃新聞、抖音）

▲拉麵師傅程運付爆紅。（圖／翻攝自新時報）

綜合陸媒報導，40歲的拉麵師傅程運付來自山東省臨沂市費縣梁邱鎮，賣著簡單的拉麵養家。雖然一碗麵中並沒有什麼華麗配料，僅有麵條、湯頭、蔬菜而已，但因1碗才3元且15年未調漲，因而受到外界關注。

▲▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報、澎湃新聞、抖音）

▲拉麵哥的家 。（圖／翻攝自新時報）

雖然隨著物價不斷上漲，程運付也考慮過調高價格，年輕的顧客基本能夠接受，但是老年人卻不太能接受，「其實之前3元的拉麵裡還有肉，後來肉漲價了，我說不放肉行不行，老人說不放肉也行，能吃飽就好」。

因此程運付憑藉一份人情，將3元一碗拉麵的價格維持了15年，「我把人情看得比錢重，錢花沒了就沒了，人情是一直在的。」

▲▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報、澎湃新聞、抖音）

▲拉麵哥的抖音賬號 。（圖／翻攝自抖音）

拉麵哥也因此在網路走紅，他的抖音賬號擁有超過200萬粉絲訂閱，然而近日卻傳出擁有百萬粉絲的他，其實賺不到什麼錢，相反因為他名氣實在太旺，其家門口及攤位前每日吸引眾多網紅直播拍攝，有的人將自己打扮成孫悟空，也有人身著古裝、戴官帽，還有人拉起橫額上面寫著「發揚拉麵哥精神」、「山東拉麵哥」等字樣。

▲▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報、澎湃新聞、抖音）

▲有網友專程去吃拉麵哥的麵 。（圖／翻攝自海報新聞）

程運付的名氣影響了家人和附近村民的生活，他一度因為「太累了」躲在家中不出門。不過他近日表示，之前面對每日的直播確實有些不習慣，但現在想通了，對於過來直播的網紅表示理解，因為他們直播也是一種生活方式，「大家也是從全國各地來支持我的，未來將繼續拉拉麵，希望一直紅下去。」

▲▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報、澎湃新聞、抖音）

▲▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報、澎湃新聞、抖音）

▲來看拉麵哥的人流 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

當地政府表示，為保障人員安全，最近「拉麵哥」出攤時，會組織當地人員維持現場秩序，此外組織專人臨時搭建免費的停車場，也同時為前來直播觀看的人提供免費的茶水。

政府人員稱，對於有部分網紅在「拉麵哥」攤位前直播時出現低俗、媚俗的內容，目前有關短影音平台在負責監管；網紅直播是自發行為，政府不方便以強硬的形式來干預。

▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報）

▲▼ 山東拉麵哥 。（圖／翻攝自新時報、澎湃新聞、抖音）

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