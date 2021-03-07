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6款超好玩「Switch Party Game」推薦　這款堪稱友情毀滅殺手

我們想讓你知道…考驗彼此的默契與友情指數~

去年三、四月因為疫情讓《動物森友會》大紅，連帶引起Switch大賣，當時一機難求，Switch除了許多有名的個人遊戲之外；也有相當多的多人派對遊戲喔！最近疫情又再度升溫不太適合到太多人群聚集的地方，不妨就窩在家裡玩吧，約上三五好友一起在家裡玩Switch Party Game吧！

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

【舞力全開Just Dance】
遊戲類型：運動
遊戲人數：1～6人

愛跳舞跟家裡有小朋友的絕對不能錯過這款遊戲，舞力全開Just Dance已經推出了好幾個年份，但不一定要追最新版，隨意入手任一版都能讓你玩到停不下來。遊戲方式很簡單，小朋友也能輕鬆上手，只要跟著遊戲人物跳出相同的舞蹈動作就可以累積分數！多人遊玩時有可能像新團體的誕生，但也有可能只是群魔亂舞，光看都能笑到肚子痛！這款遊戲還有孩童模式，讓小朋友在家也能放電，也讓爸媽有個喘息的空間。

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

2020版裡收入了蔡依林的經典歌曲「怪美的」、BLACKPINK的「Kill This Love」以及TWICE 「FANCY」等，我們熟悉的熱門歌曲，趕快跟著音樂動起來吧！而且別小看這款遊戲，認真跳個兩三首就能出汗了，也算是一個很好玩的運動選擇喔！

【煮過頭Overcooked】
遊戲類型：多人合作烹飪遊戲
遊戲人數：1～4人

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

Overcooked堪稱是友情破壞遊戲的首選，有人戲稱它為「友情毀滅廚房」及「分手廚房」，因為玩這款遊戲要不吵架真的太難了，根本就是在訓練每一個人的素養啊。玩家需要控制遊戲角色，在短時間內盡可能的完成多筆訂單，從拿食材、切菜、烹調、裝盤、出菜、洗碗，全部一起協力完成，扎扎實實的就是默契大考驗，這時候就能清楚看出誰是豬隊友、誰是神隊友！

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

這款是小編私心的最愛，每次一進入關卡都會先按個暫停，先觀察地形與烹飪的步驟並與朋友一起討論戰術與工作分配，過程中還要一直「喊聲」跟下指導棋，沒拿到滿分三顆星星就會一直想要重新再挑戰一次，真不知道到底在執著什麼！但小編相信很多的玩家也都是這樣的～

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

【胡鬧搬家Move Out】
遊戲類型：多人合作動作解謎遊戲
遊戲人數：1～4人

胡鬧搬家是一款無厘頭的物理模擬搬家遊戲，是由《煮過頭》團隊推出的力作，難度更升級，也是一款考驗默契的遊戲。玩家們必須在限制時間內將目標傢俱全部搬上車，最後會依照完成時間獲得不同獎勵。聽起來貌似很簡單，但因為有重重的障礙在阻擾，要考慮角度、重量、順序等等的細節，所以其實玩起來很需要用腦呢！

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

雖然遊戲是可以一人遊玩的，但還是推薦最少兩人一起玩比較適合，因為不少大型物件需要兩人才能搬運，又甚至在有鬼魂的關卡中，必須派一人去負責打鬼魂，其他人負責搬運，整個過程腦洞大開，非常有趣，笑料百出。

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

【超級雞馬】
遊戲類型：動作
遊戲人數：2～4人

超級雞馬是一款披著合作皮，實則互相陷害的遊戲，遊戲中每位玩家將各自扮演一個小動物，以橫向捲軸的方式從地圖中指定的起點到達終點。表面上合作建造通往目標的道路；實際上絞盡腦汁設陷阱害其他玩家，來讓你獨享最後的勝利，小編覺得這遊戲的Slogan根本就是「來啊！來啊！來互相傷害啊！」

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

玩家在關卡中要不斷設置陷阱像是黏黏糖、尖刺、自動發球機等，陷害對手不要到達終點，讓關卡變得極其混亂與危險，但也要記住陷阱是不認人的喔，所以也有可能害到自己啊。而且設置的陷阱若害死了其他玩家，還可以多加分呢，是不是超級考驗友情的啊！

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

【超級瑪利歐派對】
遊戲類型：多人趣味同樂
遊戲人數：1～4人

超級瑪利歐派對是超級經典的Switch派對遊戲，裡面總共收錄了八十款小遊戲，遊戲方式都是很直覺性的，小朋友也能輕鬆上手。小遊戲裡有考反應速度、思考能力、記憶能力或是單純比連按速度的，許多不一樣的玩法；也有協力合作、PK類型的小遊戲。此外，還有類似大富翁的模式，最多可以四人遊玩，透過擲骰決定行走的步數，也能透過夥伴加減步數，跟自己決定行走的路線，在地圖中前進賺取金幣跟獲得星星！

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

若有兩台switch主機還可以變化出跨螢幕的全新玩法「玩具派對」。在玩具派對中還可以再玩到四種不同的遊戲，有玩具棒球、戰車大戰豪華版、方塊益智、排香蕉。超級瑪利歐派對絕對是三五好友聚會必玩的一款遊戲，而且玩一整個下午也不會膩！

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

【任天堂明星大亂鬥特別版】
遊戲類型：動作、格鬥
遊戲人數：1～8人

格鬥遊戲一向給人比較男性化的感覺，但這款任天堂明星大亂鬥，加入了很多女生會喜歡的超萌角色，如：皮卡丘、胖丁、星之卡比等，總共有80位人物角色可以選擇，遊戲場地更多達100個以上，還有各種荒唐的道具，能讓你逆轉勝！每個角色都有其獨特的攻擊方式，小編印象有一次選了村民，放絕招居然種出一棵樹？！超級傻眼…

▲（圖／LOOKin編輯拍攝整理）

但太多玩家同時玩的話，有時會在畫面裡找不到自己的角色，因為當有玩家被打飛時，整個畫面就會變廣，人物就會變小，所以真心推薦要用大一點的螢幕來玩這款遊戲啊。

延伸閱讀：

switch最新熱夯遊戲【大人的腦部鍛鍊】！玩到笑爆發瘋、測完腦年齡竟可能高到直逼銀髮族？！

【延伸閱讀】沒買switch也能玩動森、任天堂再推【口袋露營廣場】！手機打開就能玩、每天動森好療癒

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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