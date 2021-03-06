迎建黨百年　中共強化「愛國主義教育基地」作用

▲中共力推愛國主義。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸在近日全國「兩會」召開後，下一步將於7月1日迎來中共建黨百年，中宣部近日陸續下發文件，強調淨化輿論環境、加強愛國主義教育。最新一份通知要求，各地區各部門黨展開史學習教育，並充分發揮愛國主義教育基地作用，大力營造慶祝中國共產黨成立100週年濃厚社會氛圍。

根據該份由大陸中宣部印發的《關於在中國共產黨成立100週年慶祝活動中突出發揮愛國主義教育基地作用的通知》，要求各地區各部門高度重視、加強領導，開展黨史學習教育，突出青少年群體，加大支持力度，做好統籌安排，充分發揮愛國主義教育基地作用。

▲廣西南寧，紀念抗日戰爭崑崙關戰役烈士的紀念碑。（圖／記者陳政錄攝）

通知指出，各級各類愛國主義教育基地，涵蓋各個歷史時期重大歷史事件、重要人物和重要革命紀念地，從不同角度記錄了中華民族悠久燦爛的歷史文化，反映了中國人民英勇奮鬥的光輝足跡，展現為中華民族謀復興的偉大歷程，成為激發愛國熱情、凝聚人民力量、弘揚民族精神、傳承紅色基因的重要場所。

因此中宣部表示，要進一步發揮愛國主義教育基地在中國共產黨成立100週年慶祝活動中的重要作用，講好中國故事，講好中國共產黨故事，講好新時代中國特色社會主義故事，激勵動員廣大黨員幹部群眾特別是青少年，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍。

值得注意的是，在近日開幕的大陸全國政協十三屆四次會議，政協主席汪洋做年度工作報告時，於涉台方面也提到，要舉辦好辛亥革命110周年紀念活動，引發兩岸議論。

在此之前，為迎接建黨百年，大陸中宣部傳媒監管局負責人在受訪時表示，要嚴格傳媒監管，淨化輿論環境。他說，將繼續深入展開「打擊新聞敲詐和假新聞專項行動」，加大對問題突出媒體的查處力度，嚴厲打擊真假記者勾結等行為，並對新聞敲詐和假新聞頻發、社會影響惡劣的媒體、社會組織和機構及相關人員依法從嚴查處。

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