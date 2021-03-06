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社會 社會焦點 保障人權

少女哭訴男友射後不理　惡魔哥押人逼吃大便刷下體淋辣椒水捅肛

▲▼示意圖,暴力,酒駕,濫用,酒精,酒瓶,犯罪,非法。（圖／123RF）

男子幫女性友人出氣，竟對她男友用酒瓶插肛門等方式凌虐。示意圖。（圖／123RF）

記者李忠憲／台中報導

釣蝦場陳姓老闆因少女小婷（化名）向他哭訴，其男友阿傑（化名）跟她上床後竟始亂終棄，陳男夥同林男強押阿傑，竟扒光他衣物後，用BB彈射下半身、強逼吃大便、空酒瓶插肛門，還逼他自己用牙刷刷龜頭後用辣椒水淋，極盡凌虐8小時。台中高分院審結認為，原審依加重強制性交罪判陳男8年、判林男妨害自由罪1年2月量刑妥適，駁回上訴。全案仍可上訴。

判決書指出，阿傑與未成年女友小婷交往不久上床，小婷發現阿傑之後就對她不聞不問，懷疑始亂終棄，跟開釣蝦場的陳姓男子哭訴。陳男為教訓阿傑，2018年6月21日晚上到阿傑工作地點毆打他，並將他押上計程車帶到釣蝦場辦公室。

陳、林2人先毆打阿傑，喝令他跪下，質問為何要對小婷始亂終棄，要拿錢出來賠償。阿傑電話聯繫父親到場協商後，約定2日後再到釣蝦場談賠償事宜。由於父親已報警，陳男更要求阿傑到警局銷案後，才能跟父親離開。陳男事後卻改變心意，隔日凌晨在用電話聯絡阿傑到釣蝦場辦公室，阿傑不疑有他赴約，卻不知道是惡夢的開始。

陳男命令阿傑脫光裸身後，先持BB彈空氣槍朝阿傑下半身射擊，並用槍身敲擊左耳，再以木棒、鋁棒毆打。陳接著要求他當場大便在塑膠袋內，並逼他吃下去，阿傑擔心再被毆打，只好配合吃了幾口，卻因此嘔吐。陳接著拿出空白本票，要求簽立面額300萬元本票賠償小婷，阿傑也配合簽名。

陳男卻不善罷干休，命令阿傑趴在辦公桌前，拿啤酒玻璃瓶插進他的肛門，還因此痛到跌倒，導致酒瓶破裂。陳接著又命令他拿牙刷刷自己的龜頭、再拿辣椒水淋上，還用手機拍下酒瓶插肛門照片過程中，王姓男子（一審判5月確定）等人走進辦公室，了解狀況後跟陳男說本票不能簽1張大面額，而是要分多張簽小面額。陳男隨即將300萬元本票撕毀，再逼阿傑重簽，其中一不明男子還拿剪刀剪阿傑頭髮，並毆打他。

凌虐告一段落後，陳男去睡覺，林男也離開現場，阿傑才跟王男說要去籌錢，由王男帶離現場。阿傑趕緊到醫院就醫，醫院發現有異立刻報警，警方也循線將陳、林2人逮捕送辦。

台中地院先前依加重強制性交罪判陳男8年，林男妨害自由罪1年2月。陳、林2人上訴二審，辯稱與被害人已達成和解，並向被害人道歉，請求輕判。台中高分院認為，一審量刑核無不當或違誤，且無輕重失衡情形，核屬妥適，2人上訴無理由駁回。

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