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女客留負評「拒湯屋餐點賠償」：我要免費住一晚　被罵爆道歉關版

▲▼宜蘭溫泉飯店負評風波。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲宜蘭一家溫泉飯店，女遊客因不滿員工要求她移駕留下負評，引起後續一連串風波。（圖／翻攝Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導　

一位女遊客在Google評論上針對宜蘭一家溫泉飯店發表1顆星評論，痛批到飯店住宿感受相當失望。飯店業者看到評論後立即跟女遊客聯繫道歉，並提供湯屋、餐點優惠彌補，但女遊客再度發文說「我要的只是再一次的免費住宿一晚，而且由他自掏腰包！」此要求被拒絕。消息曝光後女遊客的臉書被網友灌爆，深夜發文道歉後關版。

女遊客在Google評論上透露，她在飯店大廳時，有對情侶拍照，但卻被業者要求「移駕」。女遊客不滿員工一句不好意思都沒有，「我站在桌邊好好的，有影到別人拍照？難道我們就不是客人嗎？」、「爛死了！」

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▲▼宜蘭溫泉飯店負評風波。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲女遊客不滿員工因為另一對遊客拍照，要求她移駕。（圖／翻攝Google評論）

飯店業者看到評論後立即跟女遊客聯繫道歉，並提供湯屋、餐點優惠彌補，但女遊客都拒絕，並再發文表示「我需要的是住宿一晚！」、「而且由他自掏腰包！」女遊客認為會造成她的不悅，單純是該員工的個人行為導致，應該由他個人來承擔，而且言語中完全感受不到誠意。文末甚至說「不排除直接向媒體投訴」。

沒想到事情經媒體曝光後引起網友討論，有人認為「飯店員工如果只是草率的要求客人讓開，當然會不爽」、「業者有夠白目，拍照為何要讓一組客人去影響另一組客人」；不過也有網友認為「飯店處理得很好，面對難纏客也太有耐心」、「希望直接把她列入黑名單」。

▲▼宜蘭溫泉飯店負評風波。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲負評事件曝光後，有部分網友到女遊客臉書洗版，女遊客深夜發文道歉後關版。（圖／翻攝臉書）

另外，由於女遊客在Google、臉書都有留下評論，力挺飯店業者的網友紛紛湧入洗版，女遊客不堪其擾後在深夜發表聲明道歉書，強調「我並沒有一定要飯店給予泡湯還是餐券，或是什麼的補償，我願放棄飯店提供之申明與任何補償。」

女遊客表示，她只是認為該員工的服務態度出現問題，希望可以改進，但該飯店主管態度未達誠意，同時她也對於用字遣詞太過激進、造成飯店人員困擾、社會觀感不佳，「我深感抱歉，您們辛苦了」。

 
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