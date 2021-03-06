媳婦突然1天洗5次澡…外出包藏內褲！她一問大罵兒子：畜生

▲原PO發現媳婦近日開始一天洗5次澡。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

把嫁進來的媳婦當女兒疼，遇到這樣的好婆婆真的是上輩子修來的福氣。大陸一名婆婆發現媳婦近日突然開始1天洗5次澡，且外出時都會將內褲放在包包內，種種怪異的行為讓她不解，直到某日闖入媳婦的房間內才發現真相，氣得大罵兒子是「畜生」。

據《網易新聞》轉載網友真實投稿案件的網站「琪琪情感說舉」報導，該名婆婆表示，兒子及媳婦結婚後都跟她們兩老住在一起，每天相處之下，也很喜歡這兒媳婦，但近日卻發現媳婦舉動怪異，「她一天恨不得能洗5次澡」。

此外，原PO也不止一次的看到媳婦包包內裝著內褲，「我知道媳婦不是一個有潔癖的人，況且在他們剛結婚的那段時間也沒有這種事，這才剛結婚多久，習慣怎麼可能說變就變呢？」

原PO跑去詢問兒子，但對方總是岔開話題，不肯正面回應，因此她旁敲側擊詢問媳婦，也沒得到答案，只能摸摸鼻子離開。直到近日兒子去外地出差，她晚上進到沒敲門進入媳婦房內，發現媳婦正在幫下體擦藥，頓時場面一陣尷尬。

▲媳婦見無法隱瞞，才坦承被丈夫傳染性病。（示意圖／記者黃軍瑋攝）



在原PO循循善誘地詢問下，這才得知媳婦得了性病，且傳染原竟是兒子。看著淚流滿面的媳婦，原PO氣得她大罵兒子根本是「畜生」。媳婦也委屈地說，「我答應老公不和外人說。主要就是因為我愛他，怕他壞了名聲」，且這幾天被性病折磨得很難受，也不知道什麼時候病才會好，突然對未來趕到很迷茫。

原PO心疼地把媳婦抱在懷中，感嘆「想想我那個兒子真的是人獸不如」，不知該如何教導兒子。對此，網友看完直呼「如果您真有把媳婦當女兒看，就支持她離婚」。

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