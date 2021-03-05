闖超商硬來10秒！她被從後面抓住嚇壞　桃園男扯喊：以為我女友

▲阿宏從後猥褻花花，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／桃園報導

桃園一名男子「阿宏」（化名）日前某天下午，突然闖進一間超商內，並伸手揉捏一名不認識的女子「花花」（化名）的胸部，誇張的行徑讓花花當場嚇壞，而阿宏見事跡敗露之後，則立馬奪門奔逃。對此，桃園地院審理後，依法判阿宏7月徒刑。

判決指出，阿宏於2020年4月某日下午吸食強力膠之後，突然闖進桃園某間超商內，當眾自背後徒手強制環抱花花，接著還用雙手揉捏對方胸部10餘秒，誇張的猥褻行為得逞後，讓花花嚇得驚叫並逃跑到一旁已經下班的男店員身邊躲藏，而該名男店員見狀後，也立即挺身喝止阿宏。

警方獲報後循線將阿宏逮捕到案，而阿宏雖坦承進行上開行為，卻辯稱是誤以為花花是自己女友，所以才會上前做出上開行為，但法官認為阿宏的辯詞明顯與常情相違，為卸責之詞，並不足採。另外，又有現場監視器翻拍畫面、花花指訴等佐證，因此阿宏的犯行勘以認定。

法官認為，阿宏為滿足一己性慾，竟在公共場所對花花進行猥褻行為，可謂色膽包天、惡性頗重，不僅侵害對方身體自主權，更使花花痛感驚嚇、噁心，心靈受創非輕，內心陰影難以抹滅，念其最終能坦白犯罪，並非屬點醒不悟之人，態度尚可等情狀，依犯強制猥褻罪，判處他7月徒刑。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

【更多新聞】

獨／正妹麵線老闆娘「三圍曝光」！目前仍單身 公布3大擇偶條件

被按摩師命令翹屁股...遭瘋狂電動摩蹭！她摸到一片濕 崩潰大哭



高雄妹藏絕技「泰式古法攝護腺保養」！他喊密語：抓龍筋 結局曝