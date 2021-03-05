　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021屏東縣中小學聯合運動會5日登場　9千選手開戰！

▲2021屏東縣中小學聯合運動會5日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2021屏東縣中小學聯合運動會5日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2021年屏東縣中小學聯合運動會於5日假屏東縣立田徑場隆重開幕，一連3天有18項體育競賽上場。大會會長縣長潘孟安表示，今年參賽選手突破往年，高達9千零52名國中小選手在各大運動擂台角逐競技，期許選手在安全無虞的情況下展現最好的自我。

縣長潘孟安表示，縣府積極推動「三級五區」人才培育及廣聘運動專業教練等重大體育政策，並以亞奧運運動項目縣內運動重點發展項目，培訓選手未來能在各大賽事中脫穎而出、奪取佳績。也期許透過這次運動會讓縣內選手彼此競爭交流，相互切磋讓實力更上一層樓，讓2021屏東體育再度超越顛峰。

體育發展中心表示，這次大會主題為「超越巔峰 活力屏東」，呼應的是屏東近年來在各方面不斷超越以往的城市企圖，今天在看見屏東青年學子齊聚一堂，展現充沛的精神與活力，更令人深刻感到「屏東好好」；屏東是一個健康、有活力的城市。

今年的中小聯運由至正國中承辦，從2月26日起由拳擊、排球比賽揭開序幕後，今年運動賽事從3月5日起至7日，有田徑、游泳、競技體操、跆拳道、柔道、拳擊、舉重、足球、網球、軟式網球、籃球、羽球、桌球、排球、巧固球、木球、溜冰(競速溜冰、直排輪曲棍球)及國武術等18項競賽。9千零52名選手，1978面獎牌及286座錦標獎盃。

►Her今天推出「DHC日版純欖護唇膏」1.5g x 3入，原價1050元、特價399元

ET快訊
小鳥變巨鵰！大到超負荷　廚師受不了崩潰上吊
陳昇首度證實罹口腔癌　哽咽不捨35年愛妻：我跟她有約定
消防小隊長接兒子下課遇死劫！　遭水泥車撞擊身亡
快訊／中選會：罷免陳柏惟「一階審核通過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2021屏東縣中小學聯合運動會5日登場　9千選手開戰！

攀登北山武山意外多...內幕曝　林管處盼山友「練好這個」再來戰

失蹤人口家屬採DNA！　雲林警重燃尋親家屬希望

守護「天空藍」台東縣推智慧監控空污　首設遠端監視系統

台東哨兵豬啟動！不施打傳統豬瘟疫苗　2年拔針：拼豬肉銷全球

草嶺村民辦理稅務要跑40公里外　遠距視訊搞定：來回省2hrs車程

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條「今日臨軌，明日臥軌」沈痛抗議

台東縣府與東大攜手活化舊校區泳池　提供安全游泳場域

台東超前部署挺果農！鳳梨「在地加工」＋「有害生物」零檢出

台中捷運特警攻堅　暴徒長短槍挾持人質：還好是反恐演練

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

傻眼！婦人拆封免洗內褲不結帳　店員解釋衛生疑慮遭回：手有消毒

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

錢薇娟任《全明星運動會》領隊：真的好累！　「從冷笑到心疼」曝藍隊訓練幕後辛酸

2021屏東縣中小學聯合運動會5日登場　9千選手開戰！

攀登北山武山意外多...內幕曝　林管處盼山友「練好這個」再來戰

失蹤人口家屬採DNA！　雲林警重燃尋親家屬希望

守護「天空藍」台東縣推智慧監控空污　首設遠端監視系統

台東哨兵豬啟動！不施打傳統豬瘟疫苗　2年拔針：拼豬肉銷全球

草嶺村民辦理稅務要跑40公里外　遠距視訊搞定：來回省2hrs車程

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條「今日臨軌，明日臥軌」沈痛抗議

台東縣府與東大攜手活化舊校區泳池　提供安全游泳場域

台東超前部署挺果農！鳳梨「在地加工」＋「有害生物」零檢出

台中捷運特警攻堅　暴徒長短槍挾持人質：還好是反恐演練

渣男2度「硬闖紅燈」！害慘17歲學妹子宫　竟傳訊：有機會再相遇

90分鐘繞地球一圈！全球首家太空飯店，2027年營運

《GTA 5》市場接近飽和　傳將推出線上模式獨立版本延長遊戲壽命

奧迪旗艦之作RS e-tron GT性能純電跑車　 3.3 秒安靜加速破百

葛瑞芬難交易！活塞將買斷灌籃王　馬刺聆聽艾德里奇、迪羅臣報價

新台幣豬羊變色！尾盤升值變貶值　收在28.276元

緬甸聯合國大使鬧雙胞！新派任秒請辭　狠打臉軍政府

即使有外表，也無法為戀愛加分　3種「美麗卻討人厭」的特質女

魯夫上身畫面曝！兄弟倆相中娃娃機海賊王公仔　哥一伸入魂圓噩夢

《刻在你心底的名字》在壓抑封閉的年代，為愛頑固與世界對峙

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

地方熱門新聞

林智堅空降參選桃園市長　鄭寶清看法

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

桃園市12區農會理監事　當選名單出爐

台南蛋黃區成夜市？藍軍請檢調查圖利

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條抗議

反恐演練　捷運暴徒長短槍挾持人質Vs.特警攻堅

家長請注意！桃園市首見腸病毒71型

和美警一碗麵暖心！阿公「兩輪變雙腳」摸黑返家

坤輿掩埋場試運轉中止　自救會：要廢設置許可

黃子佼屹立演藝界33年　功勞來自閱讀

苗栗稽查學童交通車　開出2罰單

大溪木家具館新展登場　歡迎來坐坐

攀登北山武山意外多...內幕曝

台南水情嚴峻！若再惡化恐分區供水

更多熱門

相關新聞

柯佳嬿狂勸林柏宏穿洋裝

柯佳嬿狂勸林柏宏穿洋裝

Chloé 2021秋冬系列女裝大秀於昨晚（3日）登場，台灣也特別邀請藝人柯佳嬿、林柏宏以及莫莉同步看秀，讓三人都有偽出國的氛圍，甚至柯佳嬿一見到林柏宏就搞笑提到：「我以為你今天會穿洋裝。」

柯建銘讚周春米黨內好人緣：還好她要選縣長

柯建銘讚周春米黨內好人緣：還好她要選縣長

鳳梨銷日賣人情？　陳吉仲：日消費者喜歡

鳳梨銷日賣人情？　陳吉仲：日消費者喜歡

蘇貞昌：台灣農產品只外銷中國就會被封殺

蘇貞昌：台灣農產品只外銷中國就會被封殺

潘孟安北上出席周春米鳳梨推廣：無關政治

潘孟安北上出席周春米鳳梨推廣：無關政治

關鍵字：

2021屏東縣中小學聯合運動會田徑場潘孟安

讀者迴響

熱門新聞

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛、江宏傑1動作「不合邏輯」

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

鋼琴仙女彈到一半脫了　大露雪乳螞蟻腰

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

快訊／淡水22歲警巡邏被車撞！失去意識搶救中

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

金素妍真老公出現　嚴基俊：我好渺小

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面