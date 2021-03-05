2021屏東縣中小學聯合運動會5日登場　9千選手開戰！

▲2021屏東縣中小學聯合運動會5日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

2021年屏東縣中小學聯合運動會於5日假屏東縣立田徑場隆重開幕，一連3天有18項體育競賽上場。大會會長縣長潘孟安表示，今年參賽選手突破往年，高達9千零52名國中小選手在各大運動擂台角逐競技，期許選手在安全無虞的情況下展現最好的自我。

縣長潘孟安表示，縣府積極推動「三級五區」人才培育及廣聘運動專業教練等重大體育政策，並以亞奧運運動項目縣內運動重點發展項目，培訓選手未來能在各大賽事中脫穎而出、奪取佳績。也期許透過這次運動會讓縣內選手彼此競爭交流，相互切磋讓實力更上一層樓，讓2021屏東體育再度超越顛峰。

體育發展中心表示，這次大會主題為「超越巔峰 活力屏東」，呼應的是屏東近年來在各方面不斷超越以往的城市企圖，今天在看見屏東青年學子齊聚一堂，展現充沛的精神與活力，更令人深刻感到「屏東好好」；屏東是一個健康、有活力的城市。

今年的中小聯運由至正國中承辦，從2月26日起由拳擊、排球比賽揭開序幕後，今年運動賽事從3月5日起至7日，有田徑、游泳、競技體操、跆拳道、柔道、拳擊、舉重、足球、網球、軟式網球、籃球、羽球、桌球、排球、巧固球、木球、溜冰(競速溜冰、直排輪曲棍球)及國武術等18項競賽。9千零52名選手，1978面獎牌及286座錦標獎盃。

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