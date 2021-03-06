希特勒馬桶蓋42萬成交！「神奇拍賣會」竟還有他妻子內褲、睡衣

▲美國一處拍賣會上竟驚見希特勒坐過的馬桶蓋，而且還真有人以高價將它買走。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者閔文昱／綜合報導

德國前總理阿爾道夫．希特勒（Adolf Hitler）坐過的馬桶蓋，日前在美國馬里蘭州的「亞歷山大歷史拍賣行」（Alexander Historical Auctions）以起標價5000美金（約台幣14萬元）拍賣，最後竟真有人以1萬5000元美金（約台幣42萬元）的最高價，將這個馬桶蓋帶回家。

根據英國《每日郵報》（Dailymail）報導，這個馬桶蓋是在二戰期間，被一名叫博奇（Ragnvald Borch）的美國士兵從希特勒位於德國巴伐利亞的度假屋中所掠走，之後這個馬桶蓋便一直放在他紐澤西家中的地下室展示，直到最近他的家人才決定將這個馬桶蓋拍賣。

▲希特勒的馬桶蓋最後以1萬5000元美金（約台幣42萬元）的高價賣出。（圖／翻攝自Alexander Historical Auctions官網）

這個馬桶蓋最後以1萬5000元美金（約台幣42萬元）的高價被人買走，不過這名買家並不願透露他的真實身份。亞歷山大拍賣行（Alexander Auctions）的比爾（Bill Panagopulos）表示，這個馬桶蓋就像是獨裁者的寶座一樣，「人們幾乎無法想像希特勒是在這邊思考著世界大事，同時進行著暴君的密謀。」

除此之外，拍賣會上還競標了許多二戰時期的物品，像是希特勒的私人剃鬚杯、希特勒梳子上取下來的4根毛髮、甚至還有他妻子伊娃（Eva Braun）的花邊內褲、粉色睡衣及長襪。

