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吳心緹受害！《全明星》爆8萬竊案…賊20hrs落網剩700：全給星城Online

▲▼吳心緹活動，主要聊加入《全明星運動會2》。（圖／記者黃克翔攝）

▲《全明星運動會》錄影現場昨傳出竊案，吳心緹也是受害者之一。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

體育競技實境節目《全明星運動會》昨（3日）下午於板橋第一體育場錄影，不料卻傳出竊盜案件，現場5人物品遭竊，就連藝人吳心緹也受害，初步清點失竊金額高達8萬元；警方獲報後成立專案小組追查，今下午查獲曾嫌到案，曾坦承犯案，表示自己將偷來的萬餘元全拿去玩網路博奕遊戲《星城Online》，落網時身上僅剩700多元，全案訊後將依竊盜罪嫌移送偵辦。

警方昨下午5時許接獲電視節目《全明星運動會》製作單位報案，指稱活動過程中眾人統一將私人物品集中放置在一處空間中，不料活動結束後卻有人發現遭竊，初步清查，受害者共有5人，就連藝人吳心緹也遭殃、損失最為慘重，失竊物品包括現金、相機、錢包等，總價值金額高達8萬元，其中光是吳心緹1人就損失了4萬多元。

事後警方成立專案小組追查，並擴大調閱監視器畫面，終於鎖定可疑的曾男涉有重嫌，並於今下午1時許於某處旅館內逮獲曾嫌，他到案後也坦承犯行，表示自己沉迷網路博奕遊戲《星城Online》，得手的贓款已經全數投入遊戲中，落網時警方經查曾嫌身上僅剩下700餘元；警方訊後也將曾嫌依竊盜罪移請新北檢偵辦。

▼曾嫌闖入後大肆搜刮現金、相機、錢包等值錢物品。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼《全明星》現場爆竊案，吳心緹也遭殃，賊沉迷網路博弈落網僅剩700元。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼《全明星》現場爆竊案，吳心緹也遭殃，賊沉迷網路博弈落網僅剩700元。（圖／記者陳以昇翻攝）

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