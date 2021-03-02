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社會 社會焦點 保障人權

貪嘴賊長這樣！逛燈會「鳳梨冰沙＋外套」遭竊　行車記錄器全都錄

記者高堂堯／南投報導

台中一名婦人趁228連假最後一天，騎車赴南投燈會看花燈，停車後一時不慎將外套等私人物品掛在機車上，要回家去牽車時，發現外套和口袋中的3000元等財物都不翼而飛，所幸行車記錄器建功、清楚拍下竊嫌身影，警方已鎖定特定對象男子偵辦中。

▲台中遊客逛南投燈會，車上財物疑遭畫面中兩名男子偷走。（圖／民眾提供）

▲台中遊客逛南投燈會，車上財物疑遭畫面中兩名男子偷走。（圖／當事人提供）

警方指出，受害者為楊姓婦人，昨天下午4時許與親友一起前往南投，她騎乘Gogoro電動機車，途中向路邊攤販購買一袋南投在地特產狗尾草、一杯鳳梨冰沙，騎到停車場時，因置物廂塞滿物品，就隨手將外套和其他物品掛在車身上，連外套口袋放著3000元現金都忘了，直接前往燈區。

▲警方已掌握畫面中竊嫌身分。（圖／民眾提供）

▲警方已掌握畫面中竊嫌身分。（圖／當事人提供）

未料楊婦在晚間8點逛完去牽車，發現車上所有財物都消失無蹤，懊惱地回到台中住處檢視行車記錄器，發現是一名膚色黝黑、挺著啤酒肚、身穿咖啡色外套的中年男子，騎車載著另一名膚色較白較年輕、穿黑色外套的男子前來行竊，由中年男子下手，年輕男子神色略呈緊張、不斷東張西望，似乎在把風，前後過程約2分多鐘。

▲另一名竊嫌神色略呈緊張、不斷東張西望。（圖／民眾提供）

▲另一名竊嫌神色略呈緊張、不斷東張西望。（圖／當事人提供）

楊婦事後前往自家附近的台中公益派出所報案，友人也將她的遭竊經過和畫面PO上臉書爆料公社，直批竊嫌囂張，也列出外套、現金和鳳梨冰沙、狗尾草等損失財物，表示「救鳳梨可以自己去買」、「(狗尾草)是要燉湯給小孩吃長大的，你肚子都那麼大，是還要長哪裡？」

南投燈會轄區的光明派出所警方指出，經檢視蒐證畫面，發現竊嫌是一名地方慣犯董姓男子，由於受害人是在台中報案，將等台中警方匯送資料，再通知董男到案說明。

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