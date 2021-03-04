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欠錢被活活打死！救難隊員一旁叫囂還幫「扛屍棄山崖」　下場出爐

▲男子欠百萬遇害，被棄屍苗栗山區。（圖／記者李忠憲攝）

▲男子欠百萬遇害，被棄屍苗栗山區，兇嫌判決結果出爐。（圖／記者李忠憲攝）

記者陳韻如／台中報導

台中市2020年6月間發生一起殺人棄屍案！47歲的陳文祥與一名陳姓男子有債務糾紛，於是夥同50歲的陳文欽前往向對方討債、談判，但過程中陳男不斷出言刺激，陳文欽一氣之下持塑膠硬質水管、橡膠水管等物痛毆陳男致死，並棄屍苗栗山區。事後2嫌以310萬元與陳男家屬達成和解，而台中地院4日審結，依傷害致死等罪判陳文欽4年5個月徒刑，另依遺棄屍體罪判陳文祥5個月徒刑。

回顧案情，陳文祥曾任民間救難人員，而因陳男積欠他100多萬，卻遲遲不肯歸還，2020年6月10日凌晨，他找來陳文欽助陣，約對方談判。不過，談判過程並不順利，雙方因此撕破臉，陳文欽氣憤之下，竟隨手拿起塑膠牌尺、塑膠硬質水管、橡膠水管等物品痛毆陳姓男子，時間長達20分鐘。

▲男子欠百萬遇害，被棄屍苗栗山區。（圖／記者李忠憲攝）

過程中，陳文祥還在一旁不斷嗆聲，「現在錢都不還，都要跑給我追」、「欠人錢不還還大聲」辱罵陳男，直到他見到陳男頭部開始流血，才驚覺事態嚴重，上前制止陳文欽停手。

同日上午10時許，陳文祥驚覺陳男臉色不對，於是合力與陳文欽抬到轎車行李箱，期間陳男女友曾上門找人，但2人卻謊稱陳男早已自行返家，隨後再度打開行李箱時，卻發現陳男早已斷氣死亡，2人才趕緊將遺體載到苗栗通霄山區推落山崖。事隔2日，2人良心不安而前往警局自首。

▲男子欠百萬遇害，被棄屍苗栗山區。（圖／記者李忠憲攝）

法院審理期間，2人拿出310萬元與陳男家屬達成和解，再加上2人是自首，得以減輕量刑。法官4日審結，最終依傷害致死罪、遺棄屍體罪輕判動手的陳文欽4年5個月徒刑，而陳文祥則被依遺棄屍體罪判刑5個月，得意科罰金。全案可上訴。

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