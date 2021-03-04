快訊／高雄建案「10噸鋼筋」骨牌式倒塌！工人如困鳥籠　1人慘死

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山區美術東四路一處工地4日上午發生工安意外！現場是地下5層柱子鋼筋在綁紮時倒塌，導致5人工人遭壓，其中3人脫困被救出時意識清楚，但其餘2人遭鋼樑壓住，其中1人救出時已無呼吸心跳，經搶救後仍宣告不治。





▲高雄工安意外釀3傷1命危1死。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市消防局表示，4日上午9時許接獲通報，稱一處白天鵝建設公司建案中的3米高鋼筋倒塌，有5人受困，立刻派員前往救援，而其中柯姓男子、謝姓女子及陳姓男子被救出後僅受到輕傷，但另外年約22歲的陳姓男子及50歲方姓男子遭到鋼筋重壓，救出時已無生命跡象，其中陳男送醫後仍因傷重宣告不治。

消防人員表示，現場為地下5樓的地樑鋼筋組裝工程，但在綁紮階段時，重達約10噸重的鋼筋卻突然發生倒塌，導致5名工人受困其中。消防人員提到，該地樑為6分鋼筋及8分鋼筋組成，模樣宛如是一只鳥籠，也因如此增加了救援難度，最終靠著工地廠商出動機具，才得以將受困5人救出，而至於詳細事發原因仍有待調查釐清。

▲鋼筋綁紮工程倒塌示意圖。（圖／記者王譯萱）

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