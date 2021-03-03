婚前自扛頭期款、12年房貸　準人夫遭逼轉房登記：給新娘保障

記者黃翊婷／綜合報導

「為何結婚都是要求男方給女方安心？」一名準人夫日前在臉書PO文抱怨，交往期間買的房子頭期款是他出的，房貸也獨自繳了12年，還剩下16年，未婚妻和準岳母卻在訂婚後要求，要轉房登記在女方名下，讓他超級無言，「憑什麼結婚就要我把房子拱手讓給妳女兒？」

▲原PO不滿未婚妻和岳母提出的條件。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的文章中提到，準岳母說要給女兒保障，希望他將房子轉登記在女方名下，還說願意幫忙減輕壓力，到時房貸一人一半，但是這間房子的頭期款是他出的，也已經獨自負擔12年的房貸，還剩下16年要還，「房貸我已經繳快一半了，說之後房貸一人一半，也就是表示妳（未婚妻）只需要繳8年房貸，這合理嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO越想越不對勁，於是反問未婚妻，兩人都交往這麼久了，為什麼還是不相信他，結果得到的答案是，「只要你不出軌，房子登記在我名下，跟在你名下（都）沒差」，讓他瞬間心寒。

▲房子是原PO自己努力打拚買下來的。

「為何結婚都是要求男方給女方安心？」原PO感嘆，養了超過20年的女兒不能廉價嫁出去，這個心態大家都可以理解，但男方又不是無父無母、曬太陽就會長大的，「我也是我媽辛苦養30幾年的，我也是我媽的心頭肉，妳女兒值錢，我就不值錢嗎？」

最後，原PO也坦言，關於房子的費用女方一毛都沒有出，他當然也不會輕易拱手讓出，「訂婚而已還沒結婚，大不了一拍兩散。」其他網友看完他的遭遇，也紛紛留言安慰，「會要錢、要房子的都不是什麼好女人」、「婚前財產對方沒理由要，畢竟是你自己賺的」、「我覺得（女方）很自私，你還是考慮一下吧」。