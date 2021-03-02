民進黨揭「台灣水果出口成績」：國民黨卻在幫大陸擦脂抹粉

▲民進黨發言人簡舒培。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸以台灣鳳梨有害蟲為由，宣布暫停進口台灣鳳梨。民進黨發言人簡舒培2日攤開農委會的統計資料，台灣去年水果出口到中國大陸以外國家與區域，數量都有明顯增加；她批評國民黨，在面對大陸惡意的政治操作，卻看到他們幫著對岸擦脂抹粉，以扭曲資訊來抨擊台灣政府，製造台灣農民的恐慌。

簡舒培表示，在中國大陸不合理的突襲之後，看到總統蔡英文與政府帶頭呼籲之下，台灣各界，包括國營事業單位、民間企業，以及藝人們，還有許多台灣民眾都紛紛站出來聲援、力挺認購台灣鳳梨。

簡舒培說，在全民團結挺農民的時刻，樂見國民黨也能跟進聲援台灣鳳梨，但是面對中國大陸惡意的政治操作，卻看到國民黨居然幫著對岸斷章取義，以扭曲的資訊來抨擊台灣政府，製造台灣農民的恐慌。

簡舒培舉例，好比胡亂批評政府拿出10億元作為鳳梨紓困基金，是不具體、無實際紓困的作為，但事實上，農委會已經清楚說明，10億元基金的具體作為是，從強化國際行銷及國內行銷下手，包含提供海外拓銷獎勵金，國民黨不知道是不認真、不做功課，還是只會為了批評而批評。

簡舒培表示，甚至當全國上下都在譴責中國大陸不合理，國民黨立委李德維居然還在幫中國說話，說大陸不買鳳梨是他們的權利，還反嗆農民「對民進黨死心踏地，這難道不是在行使投票權時，應該思考的政經風險？」；而國民黨主席江啟臣和前主席朱立倫更趁機批評新南向政策沒有效果。

簡舒培說，事實上，根據農委會的統計，我國去年的水果出口到中國以外的國家及區域，在數量都有明顯的增加，例如出口到美國增加了210%、出口到韓國增加了75%、出口到香港增加了68%、出口到日本增加了37％；另外，個別水果品項出口到中國以外市場成長率也有大幅提升，例如鳯梨增加了164%、柚子增加了147%、蓮霧增加了77％。

簡舒培強調，不管是李德維，還是江啟臣、朱立倫的發言，都看到國民黨一邊聲援台灣鳳梨，一邊幫中國大陸批評台灣政府的扭曲心態；她認為，此刻應該是台灣團結對外，奉勸國民黨不必為了個別政黨利益，幫大陸擦脂抹粉，大家應該一起挺鳳梨，多吃水果，少噴口水。