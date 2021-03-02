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公司取名「就不愛上班」違新規　網友熱議：為啥要改名？

▲大陸不少公司企業以「不想上班」為名。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸不少公司企業以「不想上班」為名。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

武漢市洪山區有間工作室取名「就不愛上班」，由於公司名稱和昨（１)日施行的大陸《企業名稱登記管理規定》內容有所抵觸，改名與否的爭議，引起外界關注。有專家認為，「公司取名就不愛上班導向不好，應該改一改」；也有網友持不同意見，「為啥要改名？難道不允許有人不愛上班嗎？」

▲上班族。（圖／CFP）

▲大陸企業名稱登記新規頒佈，違背社會善良公序都都將整改。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，從大陸國家企業信用信息公示系統分線，位於洪山區野芷湖創意天地的「就不愛上班（武漢）文化傳播有限公司」，成立於2017年7月31日，登記機關為武漢市洪山區市場監督管理局，經營範圍涉及文化藝術交流活動策劃、展覽展示服務等。

公司股東劉含表示，最初想以「老闆跟我玩藝術」為名註冊公司，覺得不合適，最後才以「就不愛上班」註冊並獲批，「這實際上是一個工作室性質的公司，主要業務定位於國際文化交流，公司沒有其他員工。」

據了解，大陸多地都有類似的公司名稱，包括「每天不上班」、「天天不上班」或「不想上班」等。不過，根據新修訂頒佈的大陸《企業名稱登記管理規定》，這些名稱或將被要求整改。《規定》指出，企業名稱不得出現9類情形，包括不得損害社會公共利益或者妨礙社會公共秩序、違背公序良俗或者可能有其他不良影響、可能使公眾受騙或者產生誤解等。

對此，網友也陷入改名與否的兩派爭議，「感覺這個名字的公司賺不到錢，老闆起名的時候怎麼想的？」；「雖然看一次就能記住，但還是改掉吧」；「為什麼要人家改名，難道不允許有愛上班嗎？」
 

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