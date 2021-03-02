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台中恐怖商旅！他泡完澡拉玻璃門整片崩裂　碎片飛噴插身滿地血

▲▼高雄1名男子泡完澡，一拉玻璃門後竟然整片崩裂。（圖／翻攝dcard）

▲高雄1名男子泡完澡，一拉玻璃門後竟然整片崩裂。（圖／翻攝dcard，下同）

記者鄧木卿／台中報導

高雄1名男子二二八連假到台中訪友，當晚入住東區一家商旅，男子舒舒服服泡完澡後要拉玻璃門擦拭身體，不料整個玻璃門瞬間崩裂，不少碎玻璃全插進頭部和雙手，地面血跡斑斑，飯店人員獲悉後馬上報警送醫，男子已無大礙，目前還住在飯店休養，飯店經理表示，除了全面檢修玻璃門之外，也會賠償房客所需費用。

▲▼高雄1名男子泡完澡，一拉玻璃門後竟然整片崩裂。（圖／翻攝dcard）

1名高雄男子在社群媒體po文自述上月26日晚間入住台中市1家飯店的驚悚經歷，他說，房間浴室是乾濕分離，中間有玻璃門隔開，晚上12點checkin，1點進浴室泡澡，當泡完澡準備開門擦身體的時候，慘劇發生了，他一拉開玻璃門，玻璃門突然整塊化成碎片散落在他身上，他還強調，並不是倒下來才碎，是拉門的一瞬間整塊就沒了。

▲▼高雄1名男子泡完澡，一拉玻璃門後竟然整片崩裂。（圖／翻攝dcard）

男子強忍著痛踩著玻璃出來，當下整個人不知所措，就在浴室外拿著毛巾擦身體，結果血越流越多，雙手都有撕裂傷，血流個不停，身體也一身血淋淋的，趕緊按下房間的緊急求助按鈕，幸好飯店櫃檯人員迅速幫忙叫救護車，也算是福大命大，沒有被碎玻璃割到致命的血管部位，整個人也還是清醒狀態。

▲▼高雄1名男子泡完澡，一拉玻璃門後竟然整片崩裂。（圖／翻攝dcard）

男子心有餘悸的說，因為在浴室泡澡整個浴室霧蒙蒙（濛濛）的，人也有點暈，如果一個沒站穩倒在裡面，根本沒人知道，一直流血可能也沒辦法看到第二天的太陽了，即使上了救護車還是驚魂未定，醫院急診醫生從他全身清下很多的碎玻璃，頭皮也流了很多的血……，現在手上全是包紮的傷口，自己也沒辦法換藥，也要天天去醫院回診。發生這件事真的讓他對玻璃門從此帶有陰影。

▲▼高雄1名男子泡完澡，一拉玻璃門後竟然整片崩裂。（圖／翻攝dcard）

雖然發生如此驚悚意外，該男子似乎不太苛責飯店，因為他目前還躺在飯店裡養傷，飯店工作人員的態度很好，有被安慰到，也答應一定會處理醫療費和交通費各項雜支。至少目前飯店管理層方面的溝通是滿意的。

飯店吳姓經理表示，房客預計3月6日離開，住宿休養期間，三餐、住宿費、來往醫院的交通費，飯店全都負責，飯店也會針對浴室玻璃門全面檢測或更換，不讓類似事件再度發生。

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