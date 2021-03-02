美豬牛出口台灣貿易障礙　美貿易代表署報告持續關切

▲110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國貿易代表署（USTR）今天發布年度貿易政策議程報告。報告再次點名台灣對美國豬肉與牛肉產品的進口限制，對「台灣無科學根據的農業政策」表達嚴正關切。

美國貿易代表署今天將2021年度貿易政策議程及2020年度報告送交國會，並對外公布。報告闡述美國全面貿易政策，以支持美國政府協助國家從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行中恢復並重建的努力。

在台灣部分，美方再度表達對台灣無科學根據的農業政策的嚴正關切，並將台灣移除對美國豬肉與牛肉產品進口的各項壁壘列為優先事項。其他包括台灣的稻米採購系統、設定農藥最大殘留數值的監管程序，以及美國農業生物技術產品的市場准入壁壘等也是美國關注的領域。

此外，美方也和台灣就智慧財產權、藥品及醫療器材價格與報銷的透明度和可預測性等議題接觸，並透過美台貿易暨投資架構協定（TIFA）下設的投資工作小組與台灣進行對話，以解決優先投資議題並改善台灣投資環境。美台並透過技術貿易壁壘工作小組，確保相關技術法規不會對美國化學、化妝品與消費產品造成過多影響。

報告同時提到，美台去年6月透過美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）完成換文，啟動雙方有機同等性協議。報告指出，台灣是美國有機商品第5大市場，去年美國對台灣的出口總額為2900萬美元，從台灣進口到美國的總額則為2萬2825美元。