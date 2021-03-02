　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美豬牛出口台灣貿易障礙　美貿易代表署報告持續關切

▲▼110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

▲110年1月1日，萊豬進口首日，台北市長柯文哲視察賣場設立不含萊克多巴胺美豬專區，台灣豬標章，民眾買不含萊豬的台灣豬。（圖／記者呂佳賢攝）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

美國貿易代表署（USTR）今天發布年度貿易政策議程報告。報告再次點名台灣對美國豬肉與牛肉產品的進口限制，對「台灣無科學根據的農業政策」表達嚴正關切。

美國貿易代表署今天將2021年度貿易政策議程及2020年度報告送交國會，並對外公布。報告闡述美國全面貿易政策，以支持美國政府協助國家從2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行中恢復並重建的努力。

在台灣部分，美方再度表達對台灣無科學根據的農業政策的嚴正關切，並將台灣移除對美國豬肉與牛肉產品進口的各項壁壘列為優先事項。其他包括台灣的稻米採購系統、設定農藥最大殘留數值的監管程序，以及美國農業生物技術產品的市場准入壁壘等也是美國關注的領域。

此外，美方也和台灣就智慧財產權、藥品及醫療器材價格與報銷的透明度和可預測性等議題接觸，並透過美台貿易暨投資架構協定（TIFA）下設的投資工作小組與台灣進行對話，以解決優先投資議題並改善台灣投資環境。美台並透過技術貿易壁壘工作小組，確保相關技術法規不會對美國化學、化妝品與消費產品造成過多影響。

報告同時提到，美台去年6月透過美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）完成換文，啟動雙方有機同等性協議。報告指出，台灣是美國有機商品第5大市場，去年美國對台灣的出口總額為2900萬美元，從台灣進口到美國的總額則為2萬2825美元。

ET快訊
今「雨最多」降10℃！網驚：以為颱風來了　周末再變天
美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

忠犬陪女主人尋雞！　遭路人開槍「貫穿心肺」慘死

首位阿聯酋大使赴任！　以色列總統迎接：全國人民歡迎你

全球病例7週來首見增幅擴大　WHO喊話防疫勿放鬆

英封城配疫苗成功降溫疫情　歐盟擬推「疫苗護照」夏天上路

明日花綺羅大秀寢技！對手「痛又爽」認輸　硬著爬行逃走

美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

美眾議員提決議案「美台正式建交」：廢除過時一中政策

美豬牛出口台灣貿易障礙　美貿易代表署報告持續關切

遠距上班後遺症超多！視訊近距離「被觀察」　工作壓力比面對面大

莫迪公開接種「印度國產疫苗Covaxin」：使印度從病毒中解放

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

200個貨櫃無法外銷「恐損失千萬」 鳳梨伯兒嘆：可能選擇放到壞掉...

擴大酒店臨檢！警犬來秒變主角　金錢豹小姐忍不住摸摸：好可愛

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

忠犬陪女主人尋雞！　遭路人開槍「貫穿心肺」慘死

首位阿聯酋大使赴任！　以色列總統迎接：全國人民歡迎你

全球病例7週來首見增幅擴大　WHO喊話防疫勿放鬆

英封城配疫苗成功降溫疫情　歐盟擬推「疫苗護照」夏天上路

明日花綺羅大秀寢技！對手「痛又爽」認輸　硬著爬行逃走

美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

美眾議員提決議案「美台正式建交」：廢除過時一中政策

美豬牛出口台灣貿易障礙　美貿易代表署報告持續關切

遠距上班後遺症超多！視訊近距離「被觀察」　工作壓力比面對面大

莫迪公開接種「印度國產疫苗Covaxin」：使印度從病毒中解放

抱著萊恩趕走單身寂寞！超大隻《銀魂》伊麗莎白也加入療癒抱抱行列

17歲兒溺斃美麗灣　單親母淚訴只差一年「全家大房團圓夢碎」

無聊撩一下…5星座「很會搞曖昧」！網怒點名雙子：莫名消失超無言

空軍「正妹士官」被性騷！士官長拉褲問內褲顏色　申訴還被嗆爆

直擊「楊祐寧深夜3度激吻老婆」！　一旁楊謹華狂起鬨

忠犬陪女主人尋雞！　遭路人開槍「貫穿心肺」慘死

傳爆炸聲！台南轉運站旁凌晨疑遭縱火　36輛機車毀了

首位阿聯酋大使赴任！　以色列總統迎接：全國人民歡迎你

工人戀上麵包店正妹「貼窗緊盯健身」　狂追4個月結局曝光

全球病例7週來首見增幅擴大　WHO喊話防疫勿放鬆

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全笑歪

國際熱門新聞

遺失iPhone他PO定位協尋...竟在2500公尺深海

紐約州長古莫要求女記者吃整根香腸

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

她成功戒毒3年　驚人外貌曝光

美股大漲603點！疫苗、經濟復甦利多　台積電ADR漲2.5%

美議員提「美台正式建交」：廢除一中政策

明日花綺羅大秀寢技！痛又爽讓對手認輸

遠距上班後遺症多　視訊壓力更大

她滑FB見婚禮照　尪身邊新娘是別人

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

3歲娃急墜12樓　搬家工伸手接住

英夜空劃過「大火球」　7秒片曝光

美豬牛出口台灣貿易障礙　美貿易代表署報告持續關切

7週首見！全球病例增幅擴大　WHO籲勿放鬆

更多熱門

相關新聞

談萊諸公投　羅秉成：希望不要通過

談萊諸公投　羅秉成：希望不要通過

蔡英文政府在今年1月開放含萊克多巴胺美國豬肉進口，國民黨發動萊豬公投反制，目前已進入第二階段連署，若連署過關，將在8月舉行公投。對此，行政院政務委員、發言人羅秉成表示，「希望不要通過，台灣經不起這樣的紛擾」，但行政院要加強政策上的說明與方法。

因應萊豬進口　政院備百億基金：4年養豬產業全面升級

因應萊豬進口　政院備百億基金：4年養豬產業全面升級

2021食安新制上路　報吼你知～

2021食安新制上路　報吼你知～

用無萊美國臘腸烤Pizza　AIT人員也愛

用無萊美國臘腸烤Pizza　AIT人員也愛

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」

陳吉仲嗆國台辦「是否搞錯了什麼？」

關鍵字：

美豬

讀者迴響

熱門新聞

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

7歲嗯哼近照曝光「是縮小版李現」！網友暴動了

陳鎮川跟老公喜獲兒子！PO照報喜：請多關照

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

拍《九品芝麻官》陷低潮　石榴姐憶吳孟達暖舉

即／台東17歲少年遺體找到了！

辣媽託夢「沒穿衣服」！兒急報案　男友穿長袖露餡

沒戴套下體卻「掉出碎片」　女友：半年前卡的

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面