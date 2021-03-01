百萬名鴿迷航來台慘淪肉票！檢責付綁匪：好好顧　養死再加2罪

記者張君豪／台北報導

台北市警察局刑大偵二隊2月初破獲一擄鴿勒贖集團、行動中並起獲一隻在賽鴿年鑑上身價逾百萬元的「荷蘭巨砲」名鴿，市刑大宣布破案後迄今這支遭歹徒擄走的賽場名鴿迄今無失主出面領回，警方曾透過詢問各賽鴿會人員查詢，也沒有人能辨認出這隻百萬名鴿的飼主。

▲嫌犯囚禁擄鴿的地方充斥鴿血、屍體等，警方還發現價值上百萬的名鴿「荷蘭巨砲」。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警懷疑該「荷蘭巨砲」名鴿友可能是大陸迷航來台，為了防止遭擄名鴿發生意外、檢察官罕見裁定該鴿交付擄鴿集團主嫌張泉源保管，張嫌還須全心養鴿維護安全，以免再吃上毀損、滅證罪。

台北市刑大調查，53歲的張姓嫌犯等人組成擄鴿集團，專門挑春季賽鴿季節，鎖定基隆、新北市金山區、萬里區以及陽明山一帶，設置大量的捕鴿攔截網，等鴿子被攔截後便向飼主開口要錢，金額從5千元至10萬元不等。

飼主如不願交付贖金，張嫌就會教唆旗下小弟凌虐賽鴿，甚至將賽鴿的腳剪斷，再將賽鴿放回空中飛回主人家裡，主人見愛鴿慘狀感到相當心痛，有些飼主則甘願付贖金救鴿，張嫌等人8個月左右不法獲利上看百萬元。

警方指出，2日前往金山、板橋一帶進行搜索，並查扣犯案用的手機以及毒品安非他命；警方還發現，擄鴿現場滿地都是羽毛、血水以及鴿子屍體，其中還有一隻「賽鴿年鑑」上曾出現、身價近百萬的「荷蘭巨砲」

但罕見的是，該隻名鴿迄今無失主出面領回，警方遍詢各地賽鴿協會，但因鴿子腳環、編號無人認出，警方甚至懷疑這隻知名賽鴿是來自大陸，懷疑該鴿迷航來台遭擄；台北市刑大偵二隊隊長胡光興指出，檢察官鑑於目前案件偵辦尚無失主來領回，加上主嫌本身就是賽歌迷懂得培育賽鴿，檢察官依職權裁定責付張嫌養育保管，若保管過程死亡，張嫌恐將面臨滅證、毀損等罪的追訴，將來案件告一段落也可能將賽鴿交給動保機關安置。

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