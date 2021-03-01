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港國安處最大規模起訴！47人今早出庭　百人聚集「警舉藍旗警告」

▲▼ 47泛民今早西九法院提堂。（圖／路透）

▲民眾到現場示威。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港國安處發起最大規模的國安罪檢控行動，47名參與去年民主派初選的人士，包括戴耀廷、岑敖暉及譚文豪等人，今（1）早被押解到西九龍法院提訊。此舉引發不少市民不滿，數百人到場示威，警方一度舉起藍旗警告部分人士。

▲▼ 47泛民今早西九法院提堂。（圖／路透）

▲現場畫面。（圖／路透）

據《東網》報導，香港警方國家安全處於今年初就發起或參與民主派「35+」初選大舉拘捕55人，指他們涉嫌違反《港區國安法》，2月28日向當中47人作出起訴，指他們涉嫌觸犯《港區國安法》中的「串謀顛覆國家政權罪」。

被控人士包括牽頭發起民主派初選的香港大學法律系前副教授戴耀廷、前議員楊岳橋、區諾軒等，所有人不得保釋，至今早陸續由囚車押解至西九龍裁判法院提訊。

今日凌晨時分，已開始有約20人到西九龍法院大樓外，其後愈來愈多人聚集，至早上7時許已大排長龍。另有其他人士在外圍聚集，包括有示威團體，警方派員到場戒備，至早上9時許，現場人數多達逾100人，期間警方一度舉藍旗，警告部分人士。

另外，在凌晨1時許，一批估計是泛民支持者在西九龍法院大樓外，準備今晨稍後時分入庭聽審，其時多名警員在場維持秩序。未幾有警員發現一名年約20歲男子疑未有戴好口罩，遂拉起橙帶封鎖部分法院外範圍，並提醒在場人士切勿觸犯防疫規例。警員其後將該名涉嫌違反「口罩令」男子票控，並發出定額罰款通知書。

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