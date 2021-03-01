聯合國人權辦公室證實緬甸「18死30多傷」　政變以來最血腥一日　

▲緬甸反軍政府示威，軍警與示威者在街頭對峙。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

緬甸政變爆發以來最血腥的一天。聯合國人權辦公室證實，緬甸軍警28日在全國各地開槍驅散示威群眾，造成至少18人喪生、30多人受傷。一名不願透露姓名的醫師表示，其中有一名男子因胸部中彈被送往醫院，傷重不治。

根據路透社報導，聯合國人權辦公室表示，根據可靠消息，緬甸警察和軍事部隊使用致命武器和低致命性武器對付和平示威民眾，已經造成18死30多傷。網路上流傳的影像顯示，有民眾將傷者拖離現場，在人行道上留下斑斑血跡。

自從緬甸軍政府於2月1日宣布接管執政權，並且拘留民選政府領袖翁山蘇姬和大部分政府高層後，緬甸始終處於動亂狀態。緬甸軍政府指控，翁山蘇姬領導的執政黨在去年11月的大選中靠舞弊獲得壓倒性勝利。

醫護人員透露，28日在仰光的遇難者中包括網路工程師Nyi Nyi Aung Htet Naing，他其一天才在臉書上發文表示，對軍政府日漸強硬的鎮壓手段感到憂心。另有目擊者指控，緬甸警方突然朝示威群眾投擲震撼彈，迫使民眾四散逃離，結果導致一名教職人員Tin New Yee死亡。

此外，緬甸警方也在仰光醫學院外投擲震撼彈，驅趕主要由醫師和醫學院學生組成的示威民眾。一名「白衣聯盟」組織的醫療人員表示，至少有50多名醫護人員遭逮捕。

▼醫護人員正在協助一名受傷民眾。（圖／路透）



除了第一大城仰光以外，緬甸各地28日也都發生不同程度的暴力鎮壓，當地政治人物Kyaw Min Htike透露，在南部城市土瓦（Dawei）至少有3人死亡。緬甸當地媒體Myanmar Now和當地民眾則說，在首都曼德勒有2人死亡，其中1名婦女頭部中彈死亡。另外，東北部城市臘戌、南部城市丹老、帕安也都發生類似流血衝突。

軍政府領導人敏昂萊將軍上周表示，當局使用「最低限度武力」來應對示威活動。儘管如此，自政變爆發以來，目前已知至少有21名示威者死亡，軍方則說有1名警察殉職。另據緬甸國營電視台MRTV報導，光是27日全國就有至少470人被捕，而28日的被逮捕人數則未知。

分析認為，28日事件似乎代表緬甸軍方壓制示威的決心，不僅在街頭應對示威者，並且廣泛地對公務員、地方政府、司法人員和教育、衛生部門以及媒體施加壓力。

美國駐緬甸大使館表示，「看見這麼多緬甸人民喪命，我們傷心欲絕。人們不應因為對軍事政變表達不同意見而被暴力對待，以平民為目標的攻擊是可惡的。」

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▼緬甸軍警開槍驅散示威者。（圖／路透）