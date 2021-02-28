日本整形名醫聲援台灣！　推特高喊「只吃台灣鳳梨」

▲高須克彌（右）。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸自3月1日起暫停進口台灣鳳梨，引發農民恐慌，不少人隨即發起挺台灣鳳梨的宣傳活動。日本整形名醫高須克彌27日也發文力挺，「從今天起我只吃台灣鳳梨。」

桃園市長鄭文燦26日在推特用日文寫道，中國大陸禁止進口台灣鳳梨，「但我們不會因此退縮，台灣農民辛苦用心地種出香甜又多汁的鳳梨，不僅台灣人喜歡，也很受日本朋友喜愛。還沒吃過的人，一定要試試台灣產鳳梨。」

鄭文燦的推文獲得日本網友熱烈迴響，知名整形醫院院長高須克彌也轉推聲援，「支持台灣。從今天起我只吃台灣產鳳梨。不吃其他鳳梨。」

另外，日本自民黨議員小野田紀美也轉推鄭文燦的貼文，「台灣表現出應有的風範，我也要吃台灣鳳梨來支持。」

針對中國大陸禁止台灣鳳梨輸入一事，防檢局27日指出，26日晚間已接獲大陸回應，但陸方仍堅持暫停我方鳳梨輸入，且認為該禁令符合相關法規及標準。防檢局隨即回應，建議盡速展開雙邊技術性視訊或實體會議討論。