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新冠疫苗增2類人可打！10大接種對象估不超過1500萬人

▲▼指揮中心2/19記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫苗疫苗即將來台，估計最快3月可以開始接種，中央流行疫情指揮中心昨日公布新版10大優先接種順位對象。指揮中心發言人莊人祥說明，本次新增第三順位的高接觸風險第一線工作人員，如機組員、防疫旅館工作人員，以及第四順位因特殊情形必要出國者如外交人員、代表出國選手，估計10類總人數應不會超過1500萬人。

莊人祥表示，去年衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組於7月的會議決定接種疫苗的9大族群，但經過半年的討論後，更新為10大對象。

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順序依序為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必要出國者、維持社會運作之必要人員、機構及社福照顧系統之人員及其受照顧者、維持國家安全正常運作之必要人員、65歲以上長者、19至64歲具高風險疾病者或罕見疾病及重大傷病、50至64歲人員。

▲▼新冠肺炎公共疫苗接種對象十大順序。（圖／指揮中心提供）

▲新冠肺炎公共疫苗接種對象十大順序。（圖／指揮中心提供）

莊人祥說明，新增對象為第三順位的「高接觸風險第一線工作人員」，主要是職業別優先對象大多屬於公務人員，針對非公務人員進行定義，包含國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等。

另一個新增對象第四順位「因特殊情形必要出國者」，包含因外交或公務奉派出國人員、以互惠原則提供我國外交人員接種之該國駐臺員眷等、代表國家出國之運動員或選手。

比賽選手是否包含整個團隊，指揮官陳時中說明，一個運動團隊或者國際比賽，當然不僅有運動原本身，身邊一定有支持人員，尤其像是奧運屬於重要比賽，可增加國際知名度，也是選手努力的目標，會協助在安全的情況下去參賽。至於打完疫苗之後返國是否還是要居家檢疫，陳時中表示，會以到時候情況評估，不過以目前科學證據來看，極有可能。

莊人祥指出，新增2類對象估計人數不會超過5萬人，整體10大對象全部人數不超過1500萬，需要疫苗數量應不到3000萬劑。

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