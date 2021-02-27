致死率僅0.9%！3張圖解析「台灣神防疫」狠甩全球186國

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

疫情已影響全球一年多，而今（27日）也是中央流行疫情指揮中心一級開設滿周年的日子，疫情監測組組長周志浩用3張圖說明，一年多來總共確診人數有954例，等於每10萬人有4人發生，進一步以感染人數954人來看，致死率為0.9%個，比國際上整體統計上來說低非常多。

周志浩說明，國際上統計到今天早上超過1億1千3百多萬人感染，發生率等於是10萬人中有1473個。周志浩也拿出約翰霍普金斯大學所做的資料說明，以台灣來看，感染總人數為954人，致死率是9%，以10萬人口死亡數來說，用整體全部人口2300萬當分母是0.04人，比起國際上個案致死率是達2.2%，也就是台灣在國際上是一半都不到。至於全世界死亡率，10萬人有32.82人，而台灣整個人口的比例來看，更是低得非常非常的多。

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周志浩表示，現在與其他國家比較，發生率在台灣是10萬人口有4個，全球193國家，台灣排名186名，發生率在全球這麼多國家來說是非常低，比台灣低大半都是人口數比台灣少很多，至於死亡率在全球評比台灣排179個，死亡率比台灣低也是非常人數少的國家，至於發生病例死亡的致死率台灣是193國裡第151名，對病人照顧非常好比全球致死率台灣是百萬分之0.9全球2.2台灣排名很後面。



