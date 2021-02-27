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竊嫌變裝躲避查緝　南警抽絲剝繭追緝到案

▲台南市警二分局鍥而不捨追查下，終調查出王姓犯嫌真實身分通知到案說明，始宣告偵破這起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局鍥而不捨追查下，終調查出王姓犯嫌真實身分通知到案說明，始宣告偵破這起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局於1月4日接獲報案，轄區內五金百貨有3台行車紀錄器遭竊，依規定受理報案後立開調查，發現該竊嫌十分狡猾，在行竊時戴鴨舌帽、口罩及身穿外套，但離開時卻脫掉鴨舌帽，且身穿外套不同，在警方鍥而不捨追查下，終調查出王姓犯嫌真實身分通知到案說明，始宣告偵破竊案。

▲台南市警二分局鍥而不捨追查下，終調查出王姓犯嫌真實身分通知到案說明，始宣告偵破這起竊案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，王嫌於1月4日看準五金百貨店家人員正忙於店務，疏於防範之際，同時意圖為自己不法之所有，即徒手竊取展示架上3台行車紀錄器（價值新台幣11370元），市警二分局案經於1月4日受理遭竊店家報案後，即積極展開調查，並以失竊現場為圓心，往外擴大500公尺為範圍，進而蒐集相關事證，卻發現王嫌在行竊時身穿外套，與得手後徒步離開現場身穿外套不同，且脫下當時行竊時口戴的鴨舌帽，意圖規避警方查緝，終在承辦員警抽絲剝繭反覆比對，查出其使用交通工具，經通知到案說明，全案將依竊盜罪嫌移送台南地檢署後續偵辦。

市警二分局表示，因應便利生活圈現今五金百貨林立，佔地規模往往較其他便利超商來得大許多，故店家強化防竊措施是必要的，且店家看準商機經常以商品折扣方式吸引民眾前往購物，往往竊嫌亦利用人潮湧進的機會，在店家及民眾疏於防備之際，進而竊取財物或商品；警方呼籲店家人員及購物民眾在服務、消費之餘對於自身財物及商品應妥善保管，二分局亦會在治安層面持續維護，讓民眾享受安全無虞的舒適購物環境，達成有效預防及查緝犯罪的目標。


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