台北法院首場國民法官模擬庭圓滿落幕…家暴殺人「5對4」獲判無罪

▲台北法院首場國民法官模擬庭落幕，審理家暴殺人案以「5比4」宣判無罪，第二場將於3月3日進行準備程序。（圖／記者羅志華翻攝）

記者羅志華／台北報導

台北法院舉辦國民法官模擬庭，擬真審理一宗家暴殺人案，在3位專業法官及6位國民法官評議後，最終以5票有罪、4票無罪作結，依《國民法官法》，若意見未達3分之2以上同意，應判決無罪或做有利被告的認定，因此本件宣判無罪，與真實案件不同；北院第二場國民法官模擬庭，將於3月3日進行準備程序，近日也將發出候選通知。

針對2023年即將上路的國民法官制度，北院第一場模擬庭，在歷經海選、複選、以及3天的審理後，在法官、律師、民眾、教授的參與下，在程序中提出許多寶貴意見，尤其在判決後的座談會上，國民法官與審、檢、辯三方心得交流更是熱烈，最在院長黃國忠頒發證書、紀念品下，讓本次國民法官模擬圓滿結束。

幾位擔任國民法官的民眾，一致肯定國民法官新制，有助於縮短國民與審判的距離，除對審檢辯的工作有進一步認識外，也明白不能單從判決結果、媒體報導，就論定審判的優劣；北院第二場國民法官模擬庭，將審理一件傷害致死案，預計於3月3日進行準備程序，4月14、15日進行國民法官選任及審理，敬邀收到通知的民眾踴躍參與。

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