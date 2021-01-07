　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

顧腦麻女50年「社福神隱」！慈父不忍棉被悶殺　法官建請總統特赦

▲▼ 醫院 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲陳男照顧腦麻女兒50年，悶斃對方後吞藥企圖輕生，在醫院獲救時自首犯行，法官輕判之餘，也建請總統特赦 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者羅志華／台北報導

新北市陳姓男子的小女兒，出生時即因先天性腦性麻痺，須他人照護起居，陳男一家未得社福支持，艱苦照顧近50年，女兒也因長年臥床身形扭曲；2020年2月間，陳男不忍小女兒牙痛哀號，先以棉被悶斃，再吞藥企圖輕生，經送醫獲救。北院考量陳男困境，於7日依家暴殺人罪輕判2年6月徒刑，又認陳男年近80不適坐牢，除提醒檢察官注意外，也建議總統頒布特赦。

陳男的小女兒自1970年間出生時，即因先天性重度腦性麻痺無法言語、進食、行動，長期臥床外、連搭車就醫都很困難，主管機關也未妥善協助，讓陳女淪為社福中黑暗的一角。

陳男與妻子照顧女兒近50年，2020年2月間，陳女牙齒疼痛，陳男本有意帶她就診，經大女兒提醒，「妹妹長期服用鎮靜劑、恐難以麻醉，目前也因疫情不適合外出就診」而作罷。

陳男長期照護身心俱疲，女兒因牙痛聲聲哀號，更讓他痛苦；2月底某晚，陳男又聽女兒呻吟，想到50年來女兒承受的苦，如今即使給予止痛藥，也絲毫無法減輕對方的痛，自責、無力、悲憤下，興起了想解脫的念頭，便先以棉被悶斃女兒，再服下50、60顆安眠藥企圖輕生。

陳妻於3月1日清早，見先生不像往常般早起，開門驚覺不對勁，趕緊報警並致電子女返家，警消到場後，小女兒已無生命跡象，陳男則在送醫後獲救後自首犯行。

北院認為，小女兒沒拜託父親自殺，陳男在意識清楚下犯罪，應依家暴殺人罪論處，但考量陳男在無社福奧援下，與妻子照顧女兒近50年，期間心理狀態瀕臨崩潰，衝動下萌生解脫想法，而家人也一再向法院求情，經減刑後，輕判2年6月徒刑。

法官認為，陳男處境悲情、年近80、健康不佳，實在不適合入監，除提醒檢察官，考慮陳男是否符合拒絕收監的條件外，也建請總統在陳男須入監的情況下，予以特赦。

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
教羽球教到床上…教練時薪1000勾她上旅店！老闆夫目擊綠炸
LIVE／全台急凍36小時　氣象局說明超強寒流最新動態
朋友剛從大陸回台隔離　睡不著約吃消夜：不帶手機查不到
富王鴨肉被狂檢舉有違建！「頂加+騎樓」要拆除　房東衰爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

教全家羽球教到滾床單…教練勾「老闆妻」上旅店！人夫目擊炸綠光

爆系社長忍3天大爆「女繩」招財術　馬桶產嬰僅30周大死因待查

桃園外送員竟對少女襲胸摸下體　「手段尚非凶殘」判8個月

看鄰居在洗陽台...新竹男「當街脫褲猛搓」！她一看回頭淡定錄影

顧腦麻女50年「社福神隱」！慈父不忍棉被悶殺　法官建請總統特赦

苗栗地下土霸！前議長秘書操盤廢土清運　濫倒辯綠化狠撈4千萬

桃園套房藏外國妹...壞1次收2千！她脫光準備服務　下秒慘遭推開

快訊／「落日計畫」傳弊案　新竹縣4鄉鎮公所遭搜索

2特教師遭控逼學生「頭戴尿布+吃朝天椒」　一審獲判無罪

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

教全家羽球教到滾床單…教練勾「老闆妻」上旅店！人夫目擊炸綠光

爆系社長忍3天大爆「女繩」招財術　馬桶產嬰僅30周大死因待查

桃園外送員竟對少女襲胸摸下體　「手段尚非凶殘」判8個月

看鄰居在洗陽台...新竹男「當街脫褲猛搓」！她一看回頭淡定錄影

顧腦麻女50年「社福神隱」！慈父不忍棉被悶殺　法官建請總統特赦

苗栗地下土霸！前議長秘書操盤廢土清運　濫倒辯綠化狠撈4千萬

桃園套房藏外國妹...壞1次收2千！她脫光準備服務　下秒慘遭推開

快訊／「落日計畫」傳弊案　新竹縣4鄉鎮公所遭搜索

2特教師遭控逼學生「頭戴尿布+吃朝天椒」　一審獲判無罪

吳怡農拜會議會黨團獲支持　王世堅：站出來是對的

祖父因新冠驟逝　米爾塞普：有些事情大於籃球

她繼承父親3套豪宅！前夫一聽變臉：分我一套…法院竟判他勝訴

2021澎湖國際海上花火節4月登場！百台無人機搭煙火　加碼3場離島場

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

罷王成2022前哨戰？　鄭運鵬：國民黨把罷免王浩宇當指標

日本要培養更多年輕球員到各國聯賽強隊　能踢歐冠淘汰賽

南韓變種病毒恐淪「社區感染」！一家3口無出國史...疑搭車時染疫

銀行拚ESG緊抓「電子化帳單」　花旗銀：申請人數已達9成

「漂白水誤摻鹽酸」慘中毒　金曲歌王首露面還原狀況：幾乎不能呼吸

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

驚悚影片曝光　男員工鑽鐵捲門壓底

520婚禮前後3天！新郎倌開心與隔壁人妻激戰

長草廢墟冒白煙　里長傻眼：是孕婦　

獨／台中外送女停紅燈　遭撞噴飛1樓高

買麵女人車遭劫走！哭哭哥：載我去找阿姨

驚悚影片曝　家樂福推車高速重擊客人

學生拒讓座　中一中回應了

人妻被逼跟4男開房　老公扯喊：吸陽氣

富王路霸餐檯12日開拆　鄰居也遭殃

雲林紅色多瑙河真兇　重罰2000萬

彰化首宗外送員死亡車禍　自撞電杆噴飛命喪草叢

新莊19歲騎士撞飛路人再撞轎車！男腿部變形失去意識

更多熱門

相關新聞

美前議員濫用競選資金購買Steam遊戲獲赦免

美前議員濫用競選資金購買Steam遊戲獲赦免

2019 年美國前眾議員 Duncan Hunter承認濫用競選資金在私人項目（包含用來買 Steam 遊戲）並在聯邦法院認罪，原將入監服刑因新冠疫情而推遲。據CNN、CNBC報導，22日美國總統川普在任期不到1個月之際特赦15人，Duncan Hunter便在名單當中。

「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦

「黑水部隊」殺17平民獲川普特赦

川普再特赦26人　親家公、通俄門要角全受惠

川普再特赦26人　親家公、通俄門要角全受惠

湯文章／單親媽殺子判死不能教化嗎

湯文章／單親媽殺子判死不能教化嗎

川普考慮提前特赦3個孩子和女婿

川普考慮提前特赦3個孩子和女婿

關鍵字：

特赦家暴殺人社會福利

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面