顧腦麻女50年「社福神隱」！慈父不忍棉被悶殺　法官建請總統特赦

▲陳男照顧腦麻女兒50年，悶斃對方後吞藥企圖輕生，在醫院獲救時自首犯行，法官輕判之餘，也建請總統特赦 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者羅志華／台北報導

新北市陳姓男子的小女兒，出生時即因先天性腦性麻痺，須他人照護起居，陳男一家未得社福支持，艱苦照顧近50年，女兒也因長年臥床身形扭曲；2020年2月間，陳男不忍小女兒牙痛哀號，先以棉被悶斃，再吞藥企圖輕生，經送醫獲救。北院考量陳男困境，於7日依家暴殺人罪輕判2年6月徒刑，又認陳男年近80不適坐牢，除提醒檢察官注意外，也建議總統頒布特赦。

陳男的小女兒自1970年間出生時，即因先天性重度腦性麻痺無法言語、進食、行動，長期臥床外、連搭車就醫都很困難，主管機關也未妥善協助，讓陳女淪為社福中黑暗的一角。

陳男與妻子照顧女兒近50年，2020年2月間，陳女牙齒疼痛，陳男本有意帶她就診，經大女兒提醒，「妹妹長期服用鎮靜劑、恐難以麻醉，目前也因疫情不適合外出就診」而作罷。

陳男長期照護身心俱疲，女兒因牙痛聲聲哀號，更讓他痛苦；2月底某晚，陳男又聽女兒呻吟，想到50年來女兒承受的苦，如今即使給予止痛藥，也絲毫無法減輕對方的痛，自責、無力、悲憤下，興起了想解脫的念頭，便先以棉被悶斃女兒，再服下50、60顆安眠藥企圖輕生。

陳妻於3月1日清早，見先生不像往常般早起，開門驚覺不對勁，趕緊報警並致電子女返家，警消到場後，小女兒已無生命跡象，陳男則在送醫後獲救後自首犯行。

北院認為，小女兒沒拜託父親自殺，陳男在意識清楚下犯罪，應依家暴殺人罪論處，但考量陳男在無社福奧援下，與妻子照顧女兒近50年，期間心理狀態瀕臨崩潰，衝動下萌生解脫想法，而家人也一再向法院求情，經減刑後，輕判2年6月徒刑。

法官認為，陳男處境悲情、年近80、健康不佳，實在不適合入監，除提醒檢察官，考慮陳男是否符合拒絕收監的條件外，也建請總統在陳男須入監的情況下，予以特赦。

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