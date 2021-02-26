「綠皮香蕉燉雞腳」治膝關節痛？　營養師：當心無效反增血脂

▲網傳「綠皮香蕉燉雞腳」食譜，營養師認為不見得能治膝關節痛。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

67歲林姓老婦覺得「骨輪(台語膝關節)」容易痛，發現網路上流傳「吃綠皮香蕉燉雞腳，走路不用拿拐杖」的神效食譜，持續每天料理食用達兩周，但疼痛並未明顯改善，經就醫確診為退化性關節炎，以藥物治療並避免勞動後才有改善。



衛福部南投醫院營養室主任蔡秀雯表示，關節退化初期常見不靈活、僵硬感等症狀，一般可由適當運動和肌肉強化等方式預防惡化。

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▲營養師建議膝關節問題若影響到正常生活，應就醫判斷是否接受手術。（圖／衛福部南投醫院提供）

至於網傳食譜是否真具療效？蔡秀雯指出，綠皮香蕉含抗性澱粉，可穩定血糖、促進大腸蠕動、降低膽固醇，也含維生素C和鉀鎂磷等礦物質，但燉煮後易破壞水溶性維生素，抗性澱粉也會流失，僅剩微量鉀鎂等礦物質；雞腳中所含蛋白質，消化後會轉換成胺基酸被身體吸收，胺基酸則是膠原蛋白的原料之一。

不過雞腳也含有飽和脂肪酸，蔡秀雯說，姑且不論綠皮香蕉燉雞腳是否美味，也許對「顧筋骨」並無直接成效，血脂肪過高的患者更需控制攝取量，避免補骨不成反而造成身體負擔。

蔡秀雯提醒，關節破壞至一定程度，身體無法自我修復，就會引發疼痛，需長期服藥才能正常活動時，建議由專科醫師評估是否須接受手術治療。

