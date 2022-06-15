四期教育成佛有你／人生勝利組臨終課程　佛法幫忙解脫

文／高振凱

2022四期教育「四聖諦」全球徵文銀獎獎作欣賞 高振凱: 知因識果，斷苦求涅槃

我人生學佛的機緣，似乎與Covid-19這個全人類共同面對的業報一起開始。截至目前為止(2022/4/14)全球有5.02億人染疫，619萬人因新冠肺炎而死亡。人類在這一場大浩劫中，經歷著無以復加的「病苦」、「死苦」、「求不得苦」、「愛別離苦」、「五取蘊苦」…。靈鷲山四期教育的「阿含期初轉之法」線上課程，讓我在這不安的時期，還能安穩的在家中聽取授課法師們精心編排的課程，讓佛陀的教法悄然地植入我的心中，福報不可謂不大。

「四聖諦」是佛陀成道之後對弟子們所宣說的第一個法，這個法，道盡了人在世間應該要認清的因緣法則，也用因果、輪迴、生死流轉來告訴世人，唯有了悟「苦、集、滅、道」的真理，才能有機會斷除煩惱，找到離苦的道路，進而求得涅槃境界。雖然有時候我們會領悟到世間的人、事、物並不是我們所能控制的無奈現實，但我們總會希望苦不要來，希望樂不要走，但是這個「希望」真的能如我們所願嗎？ 隨著年紀的增長與生命經驗的累積，會遇到越來越多的「無常」，在此時認識與了解苦諦，進而有機會能「知苦斷集，慕滅修道」，將佛陀所體悟到的真理與智慧應用在我們的有限生命當中，這是身為佛弟子的我學習佛法邁向成佛之道很重要的一個契機。

學習苦諦能讓我們:「知苦而生起出離」、「知因而勤修離苦」、「同理而培養慈悲」。其中，「知苦而生起出離」在我的生命中就真實地發生。我自己活到中年，因為天性樂觀，人生也算是順遂，所以不認為人世間有太多的苦。但是，我卻見證到我母親所受到的老、病、死、求不得、怨憎會…等苦。

我的母親在世時，是個對自己外表要求很高、熱情、願意付出，但在努力表現與付出的同時，也希望能得到別人的尊重與認同，她同時也是一個好勝心強、忌妒心強、比較沒有同理心的人。打個比方，我母親在中年時看到年紀大的長輩，都會說自己一定要保持健康、不斷學習，而且要愛乾淨，不要被別人說有老人味或變成老人痴呆。她在社區要改建階梯成為無障礙坡道時她就反對，說這樣有礙觀瞻，不好看。聽到有人洗腎或重病住院時，她也會很嫌惡地說，她以後一定不要這樣，所以她在60幾歲就開始爬山，鍛鍊身體…。

她是個無神論者，不相信業力，更不相信因緣果報，認為她自己今生的順遂是自己努力得來的，對於因果觀念認為是佛教斂財的說法，因為她的婆婆是個虔誠的佛教徒，而且供養廟裡不少錢，而她與婆婆處的不好，因此，我母親經常謗佛、謗法、謗僧。我母親的苦開始於她心臟與腎臟的衰竭，她在晚年經常進出醫院，往生前兩個月也逼不得已開始洗腎，這是「病苦」。因為身體的衰老，她最後幾年也顧不得自己最貪戀，最自豪的美貌，這是她最無法面對的「老苦」。我母親真正的「知苦、了苦」，應該是她在加護病房最後的25天，經歷兩次CPR急救，身上插滿了管線，痛苦地忍受身體的病痛，但意識清楚，雖然心中怨恨，卻什麼也不能做，什麼也說不出，什麼也無法改變，只能眼睜睜等待死亡。

以世俗的眼光來看，我母親可以是個幸福的人，兒女孝順、衣食無缺、老公沒外遇…，但是貪瞋癡慢疑這些人性上的陰暗面，加上人生本就會遇到的八苦，使她抑鬱而終。身為子女，我很惋惜她人生沒有遇到過佛法這個善知識，讓她到臨終都是含恨而去，對於「苦」，無法對治。

「初轉之法」課程中，法師對四種良馬的譬喻，在這個分享中，我認為我應該是屬於第三良馬，鞭至皮肉驚覺：「見親族苦，想修行。」見親人受苦且無法善終，讓我會更用心來修習「四聖諦」法門。

苦，並非憑空降臨，而是依因緣與業力而生。對於我們凡人來說，有些苦是庸人自擾，有些苦是小題大作，有些苦是因為不了解前因後果，有些苦，甚至是自己去招惹，去求來的。快樂若被人以貪求及執著來對應，最後也會變成是苦。種種的苦與樂，終究都是無常的，所以，追根究底，人生是苦。認知因緣果報，了解人生是苦，進而面對它、接受它、處理它、放下它，如此才有可能離苦得樂、跳脫輪迴、解脫生死、求得涅槃。勤進修行、追求自我圓滿的同時，也期許自己要發願度眾，誓願成佛。

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