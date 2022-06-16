瘋電影／貝爾法斯特　愛爾蘭鄉村來的奧斯卡編劇

文／賴賴

瘋言瘋語：

榮獲奧斯卡最佳原創劇本。這是導演自己的故事，1967年代的貝爾法斯特情懷描述得相當生動，不論是場景和美術，很聰明的以黑白方式來取代美術經費，且在情懷上也獨樹一格，沒有人知道那個年代在愛爾蘭的小巷故事，雖然當時經濟窘迫，社會紛亂，但人心純樸且溫暖，確實是這個時代的新人類難以想像的價值，很棒的一部好作品。

導演自編自導，甚至自己是一位知名的演員，電影這個綜合藝術圈，充滿著才華洋溢的能人，很久沒看到這種能夠將電影情懷充滿展現的獨立色彩，其實好幾次都想放棄，要不是獎項肯定加上茱蒂丹契，還以為會是一部悶片，其實電影流暢好看，視覺光影鏡位設計相當用心，非常推薦的好作品。

片 名：貝爾法斯特

英文片名：Belfast

類 型：歷史/傳記、劇情

上映日期：2022-03-11

片 長：01時38分

導 演： 肯尼斯布萊納(Kenneth Branagh)

演 員： 裘德希爾(Jude Hill) 、 傑米道南(Jamie Dornan) 、 茱蒂丹契(Judi Dench) 、 希朗漢德(Ciaran Hinds)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱

焦點影業出品，奧斯卡金像獎提名肯尼斯布萊納自編自導的《貝爾法斯特》，是關於一個在動盪不安的1960年代，居住在貝爾法斯特的小男孩和他的勞動階級家庭，既幽默又溫馨且極具個人特色的童年故事。《貝爾法斯特》的故事題材來自於肯尼斯布萊納的親身經歷，一個九歲大的小男孩，必須在突然發生改變的世界中，勇敢地為自己開闢一條通往長大成人的道路。他生活的街區原本安穩平靜，住戶也都互助互愛，然而一夕之間，他所理解的生活卻永遠改變，但是電影帶給人們的喜悅、歡笑、音樂以及主角成長經歷的魅力仍然保持不變。

這部電影堅強的演員陣容包括曾入圍金球獎的凱特瑞納巴爾夫、奧斯卡金像獎得主茱蒂丹契、傑米道南、希朗漢德，以及特別介紹10歲大童星裘德希爾。傑米道南與凱特瑞納巴爾夫飾演一對熱情洋溢的勞動階級夫妻，突然發現他們的家園在一夕之間陷入一片混亂，希朗漢德與茱蒂丹契則飾演這個家中老愛拌嘴的爺爺和奶奶。這部電影的製片則包括肯尼斯布萊納、蘿拉柏維克、貝卡科瓦契克以及塔瑪爾湯瑪斯。

幕後工作人員包括許多導演肯尼斯布萊納的固定合作夥伴：美術指導吉姆克雷、攝影指導哈里斯贊姆巴魯克斯、妝髮設計師若名吉原、剪接師烏娜妮唐海爾，以及選角指導露西貝文與艾蜜莉布洛克曼。電影配樂則是由貝爾法斯特土生土長的傳奇音樂人范莫里森一手打造。

▲父子關係非常親近。

▲鄰居親戚的關係都是現在無法想像的溫暖。

▲但現實逼著我們必須離開舒適圈。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI