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沖繩突現「巨大謎樣白煙」直竄升空　航空公司：這角度不可能！

▲▼沖繩上空出現謎樣白煙。（圖／翻攝自YouTube／沖縄タイムス公式動画チャンネル）

▲沖繩上空出現謎樣白煙。（圖／翻攝自YouTube／沖縄タイムス公式動画チャンネル）

文／中央社東京25日綜合外電報導

日本民眾在沖繩縣外海上空目擊到疑似不明飛行物體垂直爬升，並在後方形成筆直竄升的謎樣白煙。專家研判白煙跟航機機尾常出現的「飛機雲」很類似，有可能是飛機雲。

日本沖繩時報報導，沖繩縣浦添市西洲外海上空，有民眾目擊到疑似不明飛行物體持續爬升，並在尾部拉出一條類似「飛機雲」（也稱凝結尾）的白煙。

日本國立天文台的負責人看到這段影片後說，白煙跟飛機雲的特徵有類似之處。

這位負責人說，飛機雲來自航機排出的水蒸氣粒子反應生成，從被民眾目擊到不明飛行物體往上爬升的情況來看，有可能是飛機雲。

影片中最令人感到好奇的地方，就是這個不明飛行物體幾乎是直竄上天，讓「飛機雲」呈現幾乎筆直的狀態。

國立天文台負責人說，就算飛行物體是傾斜上升，可能也會因為拍攝者觀看角度的不同，出現很像是垂直上升的情況。

這個不明飛行物體是在22日下午1時左右被目擊到，民眾把拍攝到的影片放上推特引發話題。

日本航空自衛隊那霸基地第9航空團表示，他們並沒有在被目擊到的時間內，在附近的空域或海域實施訓練。

看了這段影片的全日本空輸（All Nippon Airways ）負責人說，「民航機不可能垂直爬升」；日本航空公司（Japan Airlines）負責人說，單看影片要做評論有點困難。

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