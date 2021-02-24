部分負擔漲定了！健保署鬆口檢驗檢查有「一口價」　昨已送衛福部

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

健保費率今年元旦起調漲，部分負擔也連動調漲，健保署長李伯璋今（24）日鬆口，昨晚送衛福部的檢驗檢查部分負擔有兩個版本，一為按級距收費，二為基層診所、區域醫院、醫學中心「一口價」，但最終適用哪一版本？還有待衛福部長陳時中裁決。

行政院在2020年最後一天拍板健保費率，今年起費率將從4.69%調漲至5.17%，另也要加嚴旅外國人停復保制度和推行藥費、檢驗檢查部分負擔。而部分負擔包括取消百元以下藥費、慢箋免部分負擔、部分負擔檢查費要收50元~200元和調高急診部分負擔。而旅外國人復停保制度，則要朝取消停復保與試算海外所得兩方向研議。

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李伯璋表示，部分負擔調整方案昨晚已送進衛福部，等待部長核定。目前藥品部分負擔上限200元，100元以下免收費，新版方案則改為「全需收費」，只是改為300元以下加收40元，之後每增加100元再多收20元，上限一樣維持200元。李伯璋表示，目前有70％病人都是「免錢領藥」，未來都需負擔40元，希望以此減少民眾藥品浪費，逐步弭平醫界對「買一顆藥比買一糖果便宜」的詬病。

李伯璋另提到，檢驗檢查也一改完全免費規定，加收部分負擔50至200元，健保署也訂出兩個版本，一為與藥品部分負擔相同，依照級距訂出基本價；另一版本則為依照基層診所、地區醫院、區域醫院、醫學中心「一口價」，但起始費用與級距則要待部長核定後一併公布。

李伯璋表示，很多檢驗檢查都需要醫病互信，就算加收部分負擔，也一定會讓民眾付得起。而此次藥品調漲40元「基本價」，也外界批評增加弱勢負擔。對此，李伯璋回應，已請社家署提供資料，針對弱勢多一點補助。