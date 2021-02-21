爸花100塊套圈圈「連中3」！老闆提1要求惹怒她：怎麼不立牌寫？

▲套圈圈是夜市內常見的遊戲。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我爸是有分寸的那種人！」一名女網友發文表示，她爸很喜歡玩夜市的套圈圈，花100元總能帶回2、3樣獎品，日前因為孫子點菜，所以爸爸就大顯身手，套中前面幾排的3樣獎品；怎料此時，老闆竟忽然靠近，要求爸爸不要套前排，讓原PO超傻眼，直呼「真的拿出實力套後面的，還怕老闆你受不了！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，爸爸平時很愛玩套圈圈，花100元總能帶回2、3樣獎品。原PO日前帶著爸爸和兒子一起逛夜市、套圈圈，由於爸爸已經當人阿公，所以「孫子點菜，阿公就一定套中」，最終也果真順利套到前面幾排的3樣獎品。

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當一家人沉浸在簡單的快樂之中，老闆竟忽然靠近說，「先生，那個...以後如果來套，前面的盡量都留給小孩套啦，你盡量套後面一點的啦！」原PO站在一旁完全看傻眼，既然大人不能套前排獎品，老闆為何不立牌子說明？她爸套圈圈只是興趣，孫子點菜、阿公套3樣，成本也不超過100元，對方的要求實在讓她「真心不爽！」

▲老闆要求原PO爸爸不要套前排的東西。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

原PO坦言，爸爸年輕時技術也很好，曾一連套中好幾個電器，不過最後只挑幾樣帶回家，其他獎品則還給老闆；還有日前，爸爸看到一個小女孩想要鬥魚，更是自掏腰包出手套給對方，「我爸就是喜歡套圈圈、喜歡套中的感覺、喜歡身邊的人開心的感覺」，根本無心刁難老闆，「我爸是有分寸的那種人！」

原PO事後也說，她爸真的很客氣，只是為了滿足孫子而已，如果老闆覺得不開心，乾脆寫明100元「獎品上限兩樣」，不然以她爸的實力，要是套後面的獎品，「還怕老闆你受不了！」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「直接回他，孫子喜歡，我套給他不對了嗎」、「呵呵呵這麼怕還做什麼生意」、「下次去就把後面大獎都套走，以後就會拜託你套前面小獎」、「前面玩具的成本便宜到不行」、「當下再給老闆100元，馬上把後面的套走」、「老闆不會做生意，有賺到了還嫌」、「輸不起的老闆」、「套到不是都要補嗎？客人套中哪邊有差嗎」。