　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國口罩有效性引發質疑　法國多家醫院籲停用

▲大陸製KN95口罩。（圖／CFP）

▲大陸製KN95口罩。（示意圖／CFP）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎23日專電

法國新聞網站昨天報導，當地許多醫院已決定停用中國製KN95口罩，因醫護人員擔心口罩的有效性，並質疑口罩與院內群聚感染是否有關。

法國調查新聞網站Mediapart昨天以「醫院內，中國KN95口罩引發擔憂」為題，報導許多醫院已決定停用KN95。

去年春天，法國政府因口罩庫存告急，向中國大量購買KN95口罩。這些口罩近日又被大量發送至醫院。Mediapart報導指出，中國KN95口罩的疑慮再度浮現，許多醫護人員向記者表示，政府發送的KN95口罩有效性不如歐規FFP2醫療口罩。

外科手術聯合會（Collectif Inter-Blocs，CIB）和急診中心聯合會（Inter-Urgences，IU）共同於今年2月公開發表一份全國諮詢報告，報告發現，中國KN95口罩的使用與醫院群聚感染可能有關聯。醫院從去年春天就開始有群聚感染出現，儘管已遵守防疫規範，冬天群聚狀況卻仍倍增。

法國濱海城鎮漢岱（Hendaye）一間公立醫院1月中收到一批KN95口罩。該院團結工會-公衛工會（SUD-Santé）代表表示：「我們馬上就覺得臉部不太對勁。口罩抵達15天後，我們出現20位人員確診Covid-19 ！院方2月決定不再使用KN95，因為耳帶有問題、太鬆了等。」

▲大陸製KN95口罩。（圖／CFP）

回收的447份問卷中，超過2/3的醫護人員表示曾經使用過KN95。CIB發言人夏齊（Grégory Chakir）指出，是「包裝上面寫的『非醫用』字樣讓醫護人員主動提醒協會」。

去年3月17日，法國公共衛生部（SPF）向總部設在中國深圳的比亞迪（BYD）下訂單，原本希望購買中國製的歐規FFP2醫療口罩。

然而Mediapart調查後發現，公共衛生部在合約上僅要求「符合歐洲規格」或「符合中國KN95等同規格」的口罩；一週後，雙方更直接修訂合約，直接指名KN95口罩。

根據參議院疫情管理調查委員會的報告，公共衛生部去年2月到3月間，在急需5億個FFP2口罩的情況下，「被迫以高價」購買2億300萬個KN95口罩。

報導質疑，即使如今FFP2口罩市場緩解、貨源充足，「政府還是決定繼續向醫院發送KN95口罩以清空存貨，無視更具傳染力的變種病毒出現或醫院群聚感染情況越發嚴重。我們不應該在獲得充足的FFP2後，把FFP2優先給醫護人員使用，然後把KN95發送給感染風險較低的群體嗎？」

在法媒詢問下，衛生部附屬衛生總局（DGS）沒有回答這個問題，只表示根據行政命令，「在2021年3月1 日之前，發送機關有權出清存貨」。一名IU成員哀嘆：「我們猜這就是為什麼KN95持續大量送進醫院的原因，政府想在還可以的時候大量清空庫存。」

然而西班牙在內的其他國家卻不這麼做，在口罩貨源充足後，他們立即恢復歐洲規格要求，且自去年10月1日開始下令禁止販售KN95，表示其有效性低於FFP2。

報導表示，書面上KN95的技術特性，如過濾效率等幾乎和FFP2差不多，但許多公衛指導單位目前已經停止發放KN95，且認為其有效性不如FFP2。除了測試項目、細節與標準不同外，其中一個原因就是KN95與臉部的貼合程度。

夏齊解釋：「全國各地的同事在使用KN95時都出現同樣問題：口罩無法配合所有臉型。」

南特醫學中心教授勒貝勒提耶（Lepelletier）向Mediapart表示，曾要醫護人員進行口罩試戴，試戴後決定把10萬個公衛署發送的KN95送回倉庫。同樣的問題也發生在多個歐洲國家，如比利時或荷蘭等。（編輯：陳惠珍）

ET快訊
考生注意！學測成績上午9時公布　查詢網址看這邊
BMW拔大牌違停三重騎樓：它是物品不能拖　2法條打臉車主
台積電分紅開獎！資深工程師狂領44個月　主任級分紅360萬
7、8年級生差別在哪？　網曝真相：都是「5年級生」的奴隸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

老虎伍茲12年前車禍　大戰14人「鹹濕簡訊曝光」職業毀了！

川普發聲了！不捨老虎伍茲車禍　祝福老球友早日康復：你是真冠軍

老虎伍茲飆速撞爛車「意識超清楚」　韓系豪華休旅10顆安全氣囊保命

德州集體訴訟告電力公司！　董事高層5人秒辭職下台

中國口罩有效性引發質疑　法國多家醫院籲停用

挪威軍方研究：軍中近半女性遇性騷擾　女學生、學徒最常成下手對象

一直嫁不掉！　34歲女被爸媽趕出門後跳河

英相才宣布解封計畫　國民悶壞掀「報復性預訂」夏天出遊行程

拜登月底前簽行政命令　和台日韓澳合作建立穩定產業鏈擺脫中國

美股激烈震盪　道瓊標普由黑翻紅、科技股那指收低

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

外送員送餐竟還「試穿住戶鞋」　下秒順手帶走...失主氣炸報警！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

大嬸搭高鐵拉下口罩「嗑食聊天」　遭勸阻反問：那賣高鐵便當做啥？

出海遇「海獅趴船搶劫」討魚吃 吃一半被鳥偷搶...秒露出無辜臉

超艾夾遭砍..酸民狂噴「8+9不意外」　草爺無奈：我們只是長得比較兇...

老虎伍茲12年前車禍　大戰14人「鹹濕簡訊曝光」職業毀了！

川普發聲了！不捨老虎伍茲車禍　祝福老球友早日康復：你是真冠軍

老虎伍茲飆速撞爛車「意識超清楚」　韓系豪華休旅10顆安全氣囊保命

德州集體訴訟告電力公司！　董事高層5人秒辭職下台

中國口罩有效性引發質疑　法國多家醫院籲停用

挪威軍方研究：軍中近半女性遇性騷擾　女學生、學徒最常成下手對象

一直嫁不掉！　34歲女被爸媽趕出門後跳河

英相才宣布解封計畫　國民悶壞掀「報復性預訂」夏天出遊行程

拜登月底前簽行政命令　和台日韓澳合作建立穩定產業鏈擺脫中國

美股激烈震盪　道瓊標普由黑翻紅、科技股那指收低

人肉捕蚊燈！孩狂被叮…腫一大包　醫授5招急救：2歲↓涼涼藥別擦

富坦穩定月收益基金　參與價值補漲正當時

老虎伍茲12年前車禍　大戰14人「鹹濕簡訊曝光」職業毀了！

川普發聲了！不捨老虎伍茲車禍　祝福老球友早日康復：你是真冠軍

合體柯文哲　江啟臣談「藍白合」：同台不代表合作

學霸女淫媒「背叛師門」遭刑求！　中山區地獄包廂內幕曝光

生活「2增1減」！40歲7年級生在幹嘛　網哭：朋友越來越少

瘋電影／親愛的房客　照顧過世同志伴侶的老小

老虎伍茲12年前家門自撞車禍　意外引爆性醜聞震撼彈

北京中南海附近爆炸！　敏感時機餐廳變廢墟釀7傷引陰謀論

諧星喵「頭戴紙袋」當機5秒鐘　綜藝摔後回神：我在思考貓生！

國際熱門新聞

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

超巨小行星3月接近地球　有潛在危險

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

老虎伍茲嚴重車禍「開放性骨折」手術進行中

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

美媒新證據：首批病例確診前　病毒已在中國傳播

正妹直播主收5500萬抖內！真相讓她崩潰爆哭

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

「搞大妳肚子就會跟我在一起」　20歲男硬上前未婚妻

一直嫁不掉！　34歲女被爸媽趕出門後跳河

美股激烈震盪　道瓊標普由黑翻紅、科技股那指收低

義大利大使遭槍殺　叛軍否認指控

義大利擴大「AZ疫苗」適用年齡層

網美掀裙脫褲「野外露尻」！　邊走邊露丁字褲

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

小三騎總裁爭上位！2年後得知他月薪只有25K

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

艷妻婚前禁慾！開機當晚「脫口1句話」擊垮苦幹夫

已婚製片變男優　病妻網路乞討度日

安平雙槍連射7發　「蝦米」行兇後投案

快訊／老虎伍茲驚傳嚴重車禍送醫！

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

阮經天「情人節見家長」爆熱戀拐拐！

提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

台南「蝦米」7槍殺老大　FB預言：一個都跑不掉

23歲國軍正妹神似泱泱　網友暴動：還有外島籤嗎？

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

即／美股跌勢持續　那斯達克崩3％

更多

最夯影音

更多
罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男

罔腰最衰前男友開直播怒轟！　鳳梨被問性問題爆氣：不要整天當渣男
國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

國道擦撞！駕駛停車報警看車損　下秒貨車高速衝撞...逃跑下場慘

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

林志玲 AKIRA首次合體拍廣告太養眼！　國民姐夫花絮「全程講中文」老師是她

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面