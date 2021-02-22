　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

國泰產險推出新佛心「防疫保單」　確診理賠至少8萬！

▲國泰產險推新「防疫保單」，確診理賠最少8萬。（圖／國泰產險提供）

▲國泰產險推新「防疫保單」，確診理賠最少8萬。（圖／國泰產險提供）

記者陳依旻／台北報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，大幅提高國內民眾的保險意識，前陣子更出現搶購「防疫保單」的現象，對此，國泰產險自2月18日起推出「心疫滿分」專案，保費只要988元，確診理賠至少8萬。

此保單結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，一次涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」，打造保障更全面的防疫保單，讓民眾更安心。

國泰產險指出，截至目前，確診病例已超過1.06億例，國內疫情雖努力控制中，但居家隔離人數也逾1.2萬人次，國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，在這個疫情肆虐的環境下，「心疫滿分」的保障將能更貼近民眾需求，讓民眾的保費花得有價值，特別著重在疾病醫療保險上，其中「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」不只理賠法定傳染病，也可理賠保單生效前180天未曾診療過的疾病，舉例來說，若民眾在保單生效前的180天內未因腸病毒就醫，但投保完成後不幸因為感染腸病毒而需住院治療，即可申請理賠。另外，如果在海外特定地區住院治療，保額依地區別可自動大幅提升（詳細內容請以保險單與保單條款為準），「心疫滿分」不只防疫更具心意，尤其在疫情過後，還是能具備保險應有的價值。

以其中一個投保方案為例，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元。

在專案費率的訂定上，15歲到59歲這個大眾年齡區間，專案保費只要988元；未滿15歲的小朋友也只要888元，60歲到64歲則為2,100元；「心疫滿分」專案首次投保年齡最高為64歲，續保最高可至70歲。

截至目前，台灣產物保險公司熱銷逾300萬張的「防疫保單」已有5件申請理賠，發言人黃志傑日前表示，３名申請人的理賠金已匯出，剩下兩人最慢本週完成核對、匯款等作業。

台產也強調，被保險人需備妥理賠申請書、隔離通知書、個人身分證明文件及銀行存款帳號資料；若取得理賠，因為已達該保單的最高理賠上限，這張保單的保險契約也就結束；如果民眾已投保，卻尚未收到保單，但在投保後才收到隔離通知書，可向該公司申請理賠。

ET快訊
含羞草日記副團長「被砍原因曝光」！舞廳外遭惡煞圍剿中2刀
罔腰深夜喊流血被酸爆　名醫曝真相：自找臺階下
罔腰宣布流產聲明瘋傳！本人親曝真相
快訊／含羞草日記副團長遭圍剿中2刀傷勢曝光！團隊怒發聲
快訊／西濱20車連環撞2死　初步調查結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

國泰產險推出新佛心「防疫保單」　確診理賠至少8萬！

磊山保經推「新10年計畫」　董事長：要讓支持的公益團體更有底氣！

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

老賊「軟骨功鑽鐵窗」闖民宅行竊　偷完物歸原位...屋主：以為內賊

國泰產險推出新佛心「防疫保單」　確診理賠至少8萬！

磊山保經推「新10年計畫」　董事長：要讓支持的公益團體更有底氣！

亞洲唯一！　雲嘉南分署辦訓品質國際3認證

台積電、三星2022決戰三奈米　專家曝三星進度延遲一季

劉時豪「騎車」來請安　洪一中：現在主戰捕手了

陳時中選市長呼聲高！滿意度破7成「雙北強棒」　他淡定13字回應

AZ疫苗副作用多！恐爆緩打潮　指揮中心揭「數據」安撫：BNT更強烈

含羞草日記副團長「被砍原因曝光」！舞廳外遭高雄惡煞圍剿　中2刀

陽岱鋼對外無安打　紅白戰終於敲安

供不應求！銅價將創連漲11個月紀錄　綠能、電動車都需要

「BNT輝瑞疫苗」允諾售台！　陳時中：還沒收到回信

紀念已故隊友范屈拉　皇家杜菲穿上「塵封4年」30號球衣

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

保險熱門新聞

國泰產險推出新佛心「防疫保單」　確診理賠至少8萬！

磊山保經推「新10年計畫」　董事長：要讓支持的公益團體更有底氣！

「防疫保單」驚爆3百多萬張天量！台產統計出爐　盼6月底前出單

壽險業強化「無障礙網頁」　加重公平待客力度　

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

「防疫保單」有5件理賠申請！台產：3人已匯款　其餘最慢下週

一張表懂車禍調解官要看的單據

防疫保單大賣300萬張！　保險達人：台產賺翻了

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

金管會鬆口要放寬外幣保單上限！最快3月宣佈　有助央行防守新台幣

網路投保更安全　5家保經獲ISO資安驗證

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

15家產險申訴率　國泰拿最低

康健人壽「終身意外險」：千元保費享最高1200萬保障

更多熱門

相關新聞

金管會主委沒買「防疫保單」　強調監管才是首要工作！

金管會主委沒買「防疫保單」　強調監管才是首要工作！

「防疫保單」驚爆承保件數300萬張，相關話題包括是賺是賠等，熱度還是居高不下，監理機關的看法也讓外界關注，金管會主委黃天牧今日在新春記者會中受訪時表示，他自己沒買防疫保單，因為平常生活軌跡都很規律，也相信政府防疫措施，但民眾去買沒有不對，畢竟每個人都對防疫有自己的想法，他尊重每個人的需求，有提醒同仁，監管才是首要工作。

「防疫保單」有5件理賠申請！台產：3人已匯款　其餘最慢下週

「防疫保單」有5件理賠申請！台產：3人已匯款　其餘最慢下週

壽險業者曝挑「防疫保單」秘訣　首重住院日額理賠！

壽險業者曝挑「防疫保單」秘訣　首重住院日額理賠！

防疫保單大賣300萬張！　保險達人：台產賺翻了

防疫保單大賣300萬張！　保險達人：台產賺翻了

防疫保單已有3件理賠申請　台產：兩天內撥款

防疫保單已有3件理賠申請　台產：兩天內撥款

關鍵字：

防疫保單台產國泰產險

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

台中最新夢幻露營區晚餐Buffet吃到爽

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面