國泰產險推出新佛心「防疫保單」　確診理賠至少8萬！

▲國泰產險推新「防疫保單」，確診理賠最少8萬。（圖／國泰產險提供）

記者陳依旻／台北報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，大幅提高國內民眾的保險意識，前陣子更出現搶購「防疫保單」的現象，對此，國泰產險自2月18日起推出「心疫滿分」專案，保費只要988元，確診理賠至少8萬。

此保單結合「法定傳染病隔離補償」、「法定傳染病確診補償」、「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」等四大保障，一次涵蓋「隔離」、「確診」及「住院治療」，打造保障更全面的防疫保單，讓民眾更安心。

國泰產險指出，截至目前，確診病例已超過1.06億例，國內疫情雖努力控制中，但居家隔離人數也逾1.2萬人次，國泰產險健傷險部協理雷志漢表示，在這個疫情肆虐的環境下，「心疫滿分」的保障將能更貼近民眾需求，讓民眾的保費花得有價值，特別著重在疾病醫療保險上，其中「突發疾病住院日額」、「突發疾病加護病房或負壓隔離病房住院日額」不只理賠法定傳染病，也可理賠保單生效前180天未曾診療過的疾病，舉例來說，若民眾在保單生效前的180天內未因腸病毒就醫，但投保完成後不幸因為感染腸病毒而需住院治療，即可申請理賠。另外，如果在海外特定地區住院治療，保額依地區別可自動大幅提升（詳細內容請以保險單與保單條款為準），「心疫滿分」不只防疫更具心意，尤其在疫情過後，還是能具備保險應有的價值。



以其中一個投保方案為例，萬一不幸受居家隔離後確診，可申領「法定傳染病隔離補償」2萬元和「法定傳染病確診補償」6萬元，再依實際住院日數給付住院保險金，總理賠金額至少8萬元。

在專案費率的訂定上，15歲到59歲這個大眾年齡區間，專案保費只要988元；未滿15歲的小朋友也只要888元，60歲到64歲則為2,100元；「心疫滿分」專案首次投保年齡最高為64歲，續保最高可至70歲。

截至目前，台灣產物保險公司熱銷逾300萬張的「防疫保單」已有5件申請理賠，發言人黃志傑日前表示，３名申請人的理賠金已匯出，剩下兩人最慢本週完成核對、匯款等作業。

台產也強調，被保險人需備妥理賠申請書、隔離通知書、個人身分證明文件及銀行存款帳號資料；若取得理賠，因為已達該保單的最高理賠上限，這張保單的保險契約也就結束；如果民眾已投保，卻尚未收到保單，但在投保後才收到隔離通知書，可向該公司申請理賠。